Il cuore di mamma di Rita dalla Chiesa batte per la figlia Giulia Cirese, nata nel 1971 dalla storia d’amore tra la presentatrice e Roberto Cirese. La vita di Giulia non è stata affatto semplice, infatti è rimasta vedova giovane, da sola con il figlio Lorenzo. Un dolore terribile da sopportare, per lei e per chi le sta intorno e chi la ama. “Nulla di tutto ciò che ho passato è paragonabile al dolore di mia figlia che soffre”, aveva detto la Dalla Chiesa, affrontando in una intervista a Verissimo il tema della morte del genere. Giulia, oltre ad assomigliare tantissimo alla mamma, è anche molto legata a lei.

Da Rita dalla Chiesa ha ereditato la passione per la tv e per il mondo dello spettacolo. Proprio qui ha incontrato il marito Massimo Santoro, con cui ha messo al mondo il piccolo Lorenzo, oggi quattordicenne. “Ci siamo innamorati e poi ho abbandonato il lavoro per imbarazzo verso i colleghi”, ha ricordato la figlia di Rita Dalla Chiesa. Come dicevamo, il destino non è stato tenero nei suoi confronti e nel 2017 ha dovuto dire addio al marito, venuto a mancare per una malattia.

Rita dalla Chiesa e il dramma più grande di sua figlia Giulia Cirese: “L’ho vista combattere…”

“Li ho visti combattere insieme e sono stata vicina a mio nipote Lorenzo durante la malattia del padre”, ha raccontato la celebre conduttrice in una intervista rilasciata a Verissimo. Dopo la morte del marito di sua figlia Giulia Cirese, Rita aveva speso parole commoventi per salutare il genero, sovrastato da una malattia che non gli ha lasciato scampo.

“Scegliti una stella tra quelle che incontrerai nel tuto viaggio e accendila di tante luci e così il mio cacciatore di stelle (il nipote Lorenzo, ndr) saprà che sei lì”. Dopo la morte Roberto, la figlia di Rita si è chiusa nella sua riservatezza, impegnata a voltare pagina nella sua vita da mamma e da professionista.

