Ha chiesto aiuto, ma non c’è stato nulla da fare purtroppo per Giulia Manfrini: la surfista e influencer è stata trafitta e uccisa in Indonesia da un pesce spada. Una morte tragica quella della 36enne originaria del Piemonte: si trovava nelle acque attorno all’isola di Pulau Masokut, che si trova nell’arcipelago delle Mentawai.

Si era messa a caccia di un’onda quando è stata colpita dal pesce spada. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, avrebbe anche provato a chiedere aiuto muovendo le mani ed è stata soccorsa da due persone che l’hanno portata in un centro medico locale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per la donna, la cui ferita al petto era profonda diversi centimetri.

Lahmudin Siregar, a capo dell’Agenzia regionale per la gestione dei disastri dell’arcipelago sopracitato, ha ricostruito la tragedia avvenuta nell’Oceano Indiano, spiegando che Giulia Manfrini si stava allenando quando è stata colpita al petto dal pesce spada. I soccorsi sono scattati rapidamente, ma ciò non è stato sufficiente per scongiurare la tragedia.

CHI È GIULIA MANFRINI E L’ULTIMO POST

Quella di Giulia Manfrini non è purtroppo la prima tragedia di questo tipo: un americano è morto nel giugno scorso per circostanze simili, dopo essere stato trafitto da un pesce spada. Ma quell’arcipelago dell’Indonesia continua ad attirare surfisti e campioni di questo sport, in quanto le onde qui sono diventate famose a livello internazionale. La stessa influencer e surfista piemontese si era recata lì per allenarsi. Originaria di Venaria Reale, in provincia di Torino, la 36enne viveva però in Portogallo ed era molto nota nell’ambito di questo mondo, anche se su Instagram aveva poco più di 20mila seguaci.

In virtù della sua passione per i viaggi e lo sport, aveva aperto due agenzie che si occupano di viaggi sportivi non solo sul mare, ma anche sulla neve. Il suo ultimo post risale all’11 ottobre scorso ed è ritratta proprio mentre cavalca un’onda: ora quella foto è presa d’assalto da chi le sta lasciando un commento per ricordarla ed esprimere cordoglio per questa morte assurda e prematura.