Sembra ieri quando si metteva in evidenza all’alba di quello che oggi è forse il talent più longevo e seguito di sempre; Giulia Ottonello è stata tra le prime a primeggiare ad Amici di Maria De Filippi, forse quando il programma di Canale 5 non aveva ancora raggiunto il seguito e la notorietà di oggi e tra l’altro esisteva ancora sotto il nome de ‘Saranno Famosi’. Eppure lei, tra canto e recitazione, era già un fiore all’occhiello: un talento che le ha spalancato la strada del mondo dello spettacolo come testimoniato dall’ampia produzione musicale ma anche dalla corposa attività fra teatro e tv nell’ambito della recitazione.

Pierpaolo Pretelli, chi è: gli esordi in tv da ‘Velino’ e Uomini e Donne/ La breve ‘parentesi’ musicale

Tra chi si chiede chi è Giulia Ottonello, oggi, c’è anche chi al contempo di chiede: cosa fa oggi dopo il successo ad Amici? Proprio lei, in un’intervista dello scorso anno per TgCom, ha spiegato le attuali aspirazioni professionali. “Vorrei riprendere il mio percorso musicale; dopo l’album ‘I miei colori’ mi piacerebbe portarlo in giro per l’Italia con un tour per un concerto che unisca i miei primi anni di carriera e le ultime cose”.

Chi è Giulia Ottonello, ex vincitrice di Amici: ha un fidanzato?/ Carriera e vita privata top secret

Giulia Ottonello: “I discografici mi dicevano: ‘Sei una donna’, e su Sanremo…”

Come anticipato, la storia artistica e professionale di Giulia Ottonello è strettamente legata ai primi passi ad Amici di Maria De Filippi. Lei stessa in diverse interviste rilasciate nel tempo ne ha parlato con il cuore ancora colmo di riconoscenza, consapevole di come sia stata una vetrina importante e al contempo trampolino di lancio. Eppure, inizialmente non fu proprio facile emergere proprio a causa dell’esperienza nel talent: “Ai miei tempi i discografici mi dicevano: ‘Non sappiamo se sei un prodotto valido perchè hai fatto quella trasmissione e poi sei anche una donna’ – raccontava la cantante e attrice, come riporta Today – “Il problema è che si è passati da un estremo all’altro…”. Nonostante tutto, Giulia Ottonello ha poi trovato la sua strada cge però, almeno fin ad oggi, è sembrata ‘sbarrata’ verso Sanremo: “Mi sono proposta 4 o 5 volte ma non è mai andata in porto…”.