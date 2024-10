Alfonso D’Apice nuovo concorrenti del Grande Fratello 2024? Rumor sempre più insistenti anche su Stefano Tediosi

Gli esperti di gossip Deianira Marzano, Amedeo Venza ed Alessandro Rosica non hanno dubbi, dopo l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia di Federica Petagna, ex volto di Temptation Island autunnale, sarebbero pronti ad entrare come nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024 rispettivamente l’ex fidanzato Alfonso D’Apice e il single Stefano Tediosi con cui ha intrapreso una relazione proprio durante il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. E c’è di più perché Dagospia dà per certa l’entrata in casa di Alfonso D’Apice.

Se tali indiscrezioni sempre più insistenti trovassero conferma non c’è dubbio che gli autori del reality vogliono riprodurre il triangolo che ha tenuto vive e attive le dinamiche del reality per settimana e settimane l’anno scorso formato dall’ex coppia di Temptation Island Mirko Brunetti e Perla Vatiero con la single Greta Rossetti. Se si vuole riproporre lo stesso schema, dunque, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi saranno i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024 pronti ad un faccia a faccia con Federica Petagna.

Grande Fratello 2024, nuovo concorrente Alfonso D’Apice? Ex fidanzato di Federica Petagna

Secondo l’indiscrezione lanciata in queste ore da Dagospia, Alfonso D’Apice sarebbe pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello 2024 come nuovo concorrente. Il giovane ritroverebbe l’ex fidanzata Federica Petagna e gli autori sperano che i due possano rianimare le dinamiche. Dopo una storia durata otto anni, Federica ha deciso di partecipare a Temptation Island 2024 per mettere alla prova il loro legame ma durante l’esperienza si è legata molto al single Stefano Tediosi. Dentro la Casa Federica sulla sua relazione con l’ex fidanzato ha ammesso: “Era finito l’amore. In più, il nostro problema era il fatto di non parlare. Ogni nostra discussione rimaneva sempre aperta. Andavamo avanti facendo finta di niente ma alla fine sono scoppiata. Le discussioni le evitavamo ma, alla fine, sempre a quello siamo arrivati. Se ci fossimo comportati in un altro modo, magari le cose sarebbero andate diversamente. Purtroppo sono andate così, non si possono dirigere i sentimenti”.