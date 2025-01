Grande Fratello, autori pronti a sorprendere una coppia? Il rumor su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

L’uscita di Jessica Morlacchi prima e di Helena Prestes poi hanno spinto gli autori a tentare di ravvivare le dinamiche della Casa più spiata d’Italia sia con nuovi ingressi (nella prossime puntate entrerà come nuova concorrente Maria Teresa Ruta) sia spingendo i concorrenti più veterani a ravvivare le dinamiche e in quest’ultimo caso si inserisce un’indiscrezione lanciata in queste ore dall’esperta di gossip Deianira Marzano su una possibile sorpresa in diretta per una coppia del Grande Fratello, del resto il calo degli ascolti è ormai preoccupante e si sta cercando in tutti i modi di correre ai ripari.

Stando infatti a quanto riporta la Marzano attraverso il suo profilo Instagram pare che gli autori del Grande Fratello hanno avuto l’idea di sorprendere una coppia con una sorpresa romantica. Nel dettaglio riporta: “Stanno organizzando una super sorpresa super romantica per una coppia del GF…speriamo bene!” L’esperta di gossip non ha fatto i nomi ma all’interno del reality di Canale5 la coppia più forte ed al momento quello che appare più solida è quella formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: saranno loro i destinatari della sorpresa?

Stando all’indiscrezione sopra menzionata, una coppia riceverà una sorpresa nella prossima puntata del Grande Fratello che andrà in onda lunedì 20 gennaio 2025. Non è chiaro di chi si tratti ma molto probabilmente la coppia in questione dovrebbe essere quella formata da Shaila e Lorenzo. Altra ipotesi è quella della coppia formata da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi ma la loro storia è stata sempre contraddistinta da alti e bassi ed al momento pare che le incomprensioni siano tante. Dunque se l’indiscrezione fosse vera riguarderebbe una di queste coppie. Per saperne di più, quindi, occorre attendere la prossima puntata o ulteriori anticipazioni.