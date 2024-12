Jessica Morlacchi sarà tra i concorrenti del Grande Fratello 2024 ad andare in Albania?

Continuano gli scambi tra i concorrenti delle varie edizioni del Grande Fratello del mondo. Dopo la trasferta di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in Spagna, Alfonso Signorini ha annunciato che questa volta lo scambio avverrà con il Grande Fratello Vip in Albania. Proprio in questi giorni, è iniziata una nuova edizione del Big Brother Vip albanese e, nel corso della diretta della prima puntata, il conduttore ha anticipato che ci saranno intercambi con l’Italia. La conferma è arrivata dallo stesso Signorini, che in un’intervista al canale tv albanese ha pure spoilerato chi potrebbe partire per prima: Jessica Morlacchi.

“Se faremo davvero questa cosa? Allora, io vi rispondo così. Dato che vi voglio bene e siamo quasi parenti, io vi mando Jessica che è la numero uno”, ha detto Alfonso Signorini. La notizia ha subito fatto il giro dei social, lasciando a bocca aperta i telespettatori del Grande Fratello 2024. Secondo molti, Signorini potrebbe voler regalare a Jessica Morlacchi una nuova occasione per trovare l’amore in Albania, soprattutto dopo le sue disavventure sentimentali nella Casa più spiata d’Italia, prima con Giglio e poi con Luca Calvani. Ad ogni modo, è probabile che per questo scambio si debba aspettare almeno la fine delle feste natalizie.

Alfonso Signorini conferma lo scambio di concorrenti tra GF Italia e Albania: i precedenti con la Spagna e Heidi Baci

Jessica Morlacchi potrebbe lasciare il Grande Fratello 2024 per sbarcare al nella versione albanese. Ad annunciarlo è stato lo stesso Alfonso Signorini, che sembra già avere un piano preciso in mente. D’altronde, la ‘trasferta’ di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in Spagna ha segnato un punto di svolta importante per quest’edizione del Grande Fratello. Lo scorso ottobre, i due gieffini sono stati ‘spediti’ al Gran Hermano in cambio della spagnola Maica Benedicto, che è stata ospite della Casa più spiata d’Italia per alcuni giorni. Durante la loro permanenza a Madrid, Shaila e Lorenzo hanno finalmente ceduto alla passione, ufficializzando il loro amore.

Una volta tornati in Italia, Shaila e Lorenzo hanno poi scatenato caos, tra la furia di Javier Martinez e gli scontri con Mariavittoria Minghetti. Di conseguenza, anche lo sbarco di Jessica in Albania potrebbe rappresentare una scossa importante per i prossimi mesi di trasmissione del Grande Fratello. Non sarebbe la prima volta che il GF albanese accoglie un ex concorrente italiano: lo scorso anno, infatti, Heidi Baci è entrata nella Casa albanese dopo aver lasciato quella italiana. Heidi ha partecipato alla scorsa edizione del Big Brother vip Albania, classificandosi quarta e trovando l’amore con il coinquilino Romeo Veshaj.