Giada Lini, chi è il marito Graziano Di Palma: il retroscena sulla loro storia

Graziano Di Prima è il marito di Giada Lini, una presenza costante nella vita della celebre ballerina che da questa sera ritroveremo a Ballando con le stelle 2024. Un grande amore quello nato tra i due che condividono anche la passione per la danza: lei è ballerina professionista a Ballando con le Stelle, mentre lui è ballerino professionista di “Strictly Come Dancing”, i due stanno insieme da tantissimi anni e dopo diversi anni di fidanzamento hanno deciso di sposarsi. Per il matrimonio, Graziano Di Prima e Giada Lini hanno scelto come location la Sicilia, la regione dove è nato il ballerino.

Per la precisione, Giada Lini e Graziano Di Prima hanno pronunciato le promesse d’amore nella bellissima Basilica della Madonna della Catena, a Riesi dinanzi ad amici, conoscenti e colleghi. Una grande emozione per il ballerino siciliano che è legato alla ballerina di Ballando dal 2014, il matrimonio, a lungo posticipato causa Covid, è stato un giorno indimenticabile per entrambi e ha rappresentato la ciliegina sulla torta per un amore davvero importante.

Graziano Di Prima e l’amore per moglie Giada Lini: “Il matrimonio? E’ stato forte”

Il matrimonio tra Graziano Di Prima e Giada Lini è stato un momento molto importante nella vita dei ballerini, proprio il ballerino di “Strictly Come Dancing” ricordando il giorno delle nozze ha detto: “Ho cercato di essere forte tutto il giorno ma non riuscivo a smettere di piangere per l’amore che provo per Giada, quando l’ho vista arrivare con il cavallo e la carrozza mi sono commosso”. Non solo, il ballerino siciliano Graziano di Prima ha sottolineato anche quanto sia stato meraviglioso sposarsi nella sua terra: “Il fatto che fossimo in Sicilia, nella mia città, dopo due anni di rinvio del matrimonio con tutta la nostra famiglia e i nostri amici, è stata una sensazione davvero forte”.

Anche Giada Lini, ballerina di Ballando con le Stelle 2024, è al settimo cielo e in occasione del compleanno del marito ha voluto fargli una bellissima dedica sui social: “Buon compleanno amore mio +30 ! Oggi come 10 anni fa! Sembra impossibile come il tempo passi in fretta, ti ho conosciuto che eri un ragazzino (che eravamo due bimbi) ed ora sei un uomo, mio marito”. Infine la ballerina ha aggiunto: “Sono tanto orgogliosa di te della persona speciale che sei, di tutti gli obiettivi che hai raggiunto”.