Caos nelle stazioni principali d’Italia per via di un guasto all’Alta velocità. La circolazione ferroviaria risulta essere fortemente rallentata nella mattinata di oggi, 15 settembre, a causa dl prolungarsi dei lavori sulla linea tra Milano, Bologna e Firenze e di un guasto tecnico nei pressi di Piacenza. I tecnici hanno messo mano alla linea, negli ultimi giorni, per ammodernarla tecnologicamente ma le conseguenze stanno ricadendo sui pendolari e i turisti che si trovano a fare i conti con ritardi e cancellazioni: i rallentamenti, al momento, arrivano fino a 120 minuti, complice anche il guasto registrato nei pressi di Piacenza. Inizialmente i ritardi erano di circa un’ora ma i tempi sono poi raddoppiati nel corso della mattinata.

Il guasto registrato nei pressi di Piacenza ha visto immediatamente al lavoro i tecnici per far sì che la circolazione riprendesse quanto prima: come annunciato dalla stessa Trenitalia, dopo l’intervento dei tecnici di RFI la circolazione ha ripreso gradualmente: varie, però, le modifiche messe in atto dalla stessa azienda sui Frecciarossa in programma nella mattinata di oggi.

GUASTO ALTA VELOCITÀ: CANCELLAZIONI SULLA LINEA

Il guasto all’Alta Velocità nei pressi di Piacenza e i lavori di ammodernamento della linea con i tecnici al lavoro ormai da giorni, hanno fatto sì che si registrassero non pochi ritardi sulla linea da Milano in giù. Tanti i ritardi, fino a 120 minuti, con alcune cancellazioni: Trenitalia ha intanto riprogrammato l’offerta con una serie di modifiche. Il treno partito da Torino Porta Nuova alle 5:50, ad esempio, ha terminato la propria corsa a Milano centrale e non a Napoli, come sarebbe dovuto essere. Stessa sorte per il treno FR 9504 partito da Brescia e diretto a Napoli e per quello FR 9611 partito sempre da Torino alle 6:50.

Cancellato il treno da Milano centrale a Bari delle 08:05 così come quello delle 08:30 per Napoli centrale, il numero FR 9613. Anche il percorso inverso non è privo di disagi: cancellati i treni in partenza da Roma Termini per Milano centrale delle 08:50 e delle 10:20 e quelli da Napoli delle 11:30 e delle 12:30. Altri treni tra Milano e Bologna sono stati instradati sul percorso alternativo via Verona.