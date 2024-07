Guasto treni ad Alta Velocità a Firenze: caos e ritardi su tutta la linea/ Rallentamenti fino a 90 minuti

Mattinata complica per il traffico ferroviario a causa di un guasto sulla linea dell’alta velocità tra Firenze e Roma. Intorno alle 8.30 si è verificato un guasto in due treni av in prossimità di Rovezzano con conseguenti ritardi su tutta la linea e in entrambe le direzioni, fino ad arrivare a 160 minuti. Il problema è stato risolto intorno alle 11 ma i ritardi hanno continuato ad interessare il traffico dei treni fino a molte ore dopo: come sottolineato da Rfi, il traffico non è dovuto a un errore umano.

Sciopero Ita 7 settembre 2024/ I sindacati: "Chiediamo un confronto serio e costruttivo"

Come spiegato dal Corriere.it, un primo convoglio avrebbe riportato un problema tecnico a causa dell’interazione tra pantografo e alimentazione che ha provocato il guasto della stessa linea. A causa del cavo tracciato, è mancata l’elettricità a bordo e per questo non è stato possibile trasferire i passeggeri su un altro mezzo. Successivamente, un secondo treno ad alta velocità che arrivava dopo il primo, è stato fermato dallo stesso guasto: nel giro di un’ora, in questo secondo caso, i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio e dunque hanno potuto riprendere la loro corsa.

Licenze per gli Ncc, la sentenza della Consulta: "Incostituzionale lo stop"/ "Grave pregiudizio"

Guasto treni a Firenze: bus sostituiti per la cancellazione dei regionaliste

Dopo il guasto tecnico ai treni ad alta velocità nei pressi di Firenze Rovezzano, la circolazione ha ripreso già intorno alle ore 11 ma ancora alle 16, come annunciato da Trenitalia nel suo sito ufficiale, si registrano tempi di percorrenza dilatati fino a 60 minuti. I treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali coinvolti nel rallentamento sono stati instradati sulla linea Firenze-Roma e hanno fatto registrare numerosi ritardi, fino a 200 minuti.

Altri treni regionali, invece, hanno subito limitazioni di percorso o ancora cancellazioni mentre tra Pontassieve e Firenze Santa Maria Novella sono stati istituiti bus sostituiti per sopperire alla cancellazione dei collegamenti. Sul sito di Trenitalia viene riportata la lista integrale dei treni che hanno subito ritardi o ancora cancellazioni: nonostante il guasto sia stato a Firenze, l’Italia intera ha subito le conseguenze dei due guasti.

Previsioni traffico autostrade 20-21 luglio 2024/ Primo weekend da bollino rosso dell'estate (utlime notizie)

© RIPRODUZIONE RISERVATA