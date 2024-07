Quando venne annunciato il videogioco basato sull’universo di Harry Potter, Hogwarts Legacy, venne subito chiarito che il Quidditch, lo sport più amato dai maghi, non ci sarebbe stato. Un annuncio che lasciò un po’ di amaro in bocca ai videogiocatori e ai fan del maghetto con la cicatrice in fronte, ed evidentemente Unbroken Studios ha deciso di rimediare.

Viste le continue richieste alla fine ha deciso di introdurre un DLC, (per chi non masticasse il gergo, un’espansione scaricabile online), dedicato appunto al Quidditch. Si tratta di fatto di fatto di un gioco a se stante, che necessita ovviamente di Hogwarth Legacy, e che sarà disponibile dal prossimo mese di settembre, precisamente dal 3. Tornati dal mare, e in vista della ripresa della scuola, i ragazzi (ma anche i più grandicelli), potranno godersi gli ultimi rimasugli di vacanze con la nuova espansione che promette ore ed ore di divertimento.

HARRY POTTER QUIDDITCH CHAMPIONS: LA DATA D’USCITA

Come detto sopra, il nuovo DLC del Quidditch di Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 3 settembre ma solo in edizione digitale, mentre chi volesse la versione fisica dovrà aspettare l’8 novembre, di conseguenza potrebbe trattarsi di un gradito regalo di Natale per tutti coloro che amano Harry Potter nonché per i videogiocatori incalliti. Potranno acquistare l’espansione coloro che hanno sia l’Xbox Series quanto la One, quindi la Playstaton 5, nonché il personal computer e la Switch (ma in una data ancora da stabilire).

Coloro che sono infine abbonati a Ps Plus Essential, potranno invece avere il gioco totalmente gratuito, dal 3 al 30 settembre, una promo senza dubbio molto interessante. Attenzione, perchè chi penserà che il nuovo titolo sarà solo un breve passatempo è decisamente fuori strada, visto che nell’espansione di Hogwarts Legacy sul Quidditch è prevista una modalità carriera vera e propria per diventare l’asso del gioco basato sulla scopa volante, la palla e il boccino magico, un po’ proprio come fu Harry Potter.

HARRY POTTER QUIDDITCH CHAMPIONS: I PACCHETTI E LE VERSIONI

Inoltre, ci saranno le modalità single player e cooperativa, con partite previste fino ad un massimo di tre amici in contemporanea, ognuno a comando di un singolo componente del team. Due sono le versioni previste, entrambe già pre ordinabili. La standard ha un prezzo di 29,99 euro e include appunto una coppia digitale dell’espansione, con la possibile di ottenere il Firebolt Supremo (skin scopa) per chi la preordina.

L’edizione standard, costa invece 39,99 euro, contiene lo stesso bonus ma con l’edizione fisica. Per quanto riguarda i contenuti, nella versione Deluxe troviamo 2.000 monete d’oro che si potranno spendere nel gioco, con i vari pacchetti dedicati alle mitiche case della scuola di Hogwarts, quindi Serpeverde, Tassorosso, Corvonero e Grifondoro, ognuno con la propria uniforme ufficiale, e lo stemma. Si potrà quindi scegliere a quale team appartenere, magari il Grifondoro di Harry Potter o i Serpeverde di Draco Malfoy, lo storico nemico del maghetto con gli occhiali. Di seguito il video del trailer di Quidditch Champions di Hogwarts Legacy.