LE INIZIATIVE DI FONDAZIONE ALLIANZ UMANA MENTE

È tempo di bilanci per Fondazione Allianz UMANA MENTE, e non può che essere positivo quello che riguarda la sessione di Holiday for All (Hol4All) a Madonna di Campiglio, in Trentino Alto Adige. Si tratta di un progetto di integrazione e partethcipazione sociale all’insegna dello sport e dell’inclusione, tramite il quale famiglie con bambini e ragazzi con disabilità complessa o malattie rare possono trascorrere una vacanza.

Pesce riduce tasso di mortalità da cancro/ Lo studio “Sardine e acciughe contengono Vitamina A e calcio”

L’iniziativa, che rientra tra quelle di responsabilità sociale di Allianz nel nostro Paese, è stata organizzata a settembre dalla fondazione, che mette a disposizione la sua esperienza pluridecennale per raccogliere le istanze delle famiglie con figli disabili e al tempo stesso perseguire due obiettivi fissati dall’Onu per lo sviluppo sostenibile (SDGs): ci riferiamo alla salute e benessere e alla riduzione delle diseguaglianze.

Dieta Mediterranea, ecco come metterla in pratica al meglio/ 5 consigli: dalla carne al movimento

Nato e lanciato nel 2021, Hol4All ha coinvolto 900 persone circa tra volontari, staff e famiglie. I numeri sono importanti: sono 176 le famiglie di fare una vacanza con i figli disabili o malattie rare, nello specifico 184 bambini e ragazzi. Importante è stata la collaborazione garantita da TH Resorts, perché il prestigioso operatore turistico ha messo a disposizione le sue più rinomate strutture, da quelle nelle località sciistiche (come Courmayeur, La Thuile, Madonna di Campiglio, Corvara in Badia) ad altre in località di mare (come Isola d’Elba e Garlenda).

HOL4ALL A MADONNA DI CAMPIGLIO

Nel caso dell’edizione a Madonna di Campiglio, che si è tenuta dal 2 al 9 settembre scorso, sono 23 le famiglie coinvolte con 24 bambini disabili, 17 fratelli senza disabilità, 24 volontari, alcuni dei quali dipendenti di Allianz, 10 persone tra educatori, psicologi, medici e della stessa Fondazione Allianz UMANA MENTE. Tante sono state le attività organizzate per i giovani disabili, ma anche per i genitori, oltre a percorsi specifici per i fratelli, consentendo così alle famiglie di vivere di esperienze in grado di ritemprarle e dar loro spensieratezza, perché i laboratori creativi e le attività sportive sono state ideate per tutti i componenti del nucleo.

Covid, tornano le mascherine negli ospedali/ Bassetti contrario: “Misura assurda, retaggio del lockdown”

Questo progetto si rivela fondamentale anche per consentire alle famiglie di sviluppare relazioni di mutuo aiuto, in quanto affrontano situazioni simili e, quindi, così possono sentirsi meno sole. L’azione di Hol4All non si conclude al termine della vacanza, perché garantisce benefici a lungo termine. In quest’ultima edizione sono state organizzate cinque giornate per scoprire la bellezza naturale di Madonna di Campiglio e la sua vallata circostante. Al mattino ci sono state attività sportive come trekking, tiro con l’arco, passeggiate, rafting e downhill; al pomeriggio, ad esempio, laboratori creativi, pet therapy, agility dog e cooking class. Ai genitori sono stati dedicati momenti rilassanti attraverso SPA, messaggi e cene.

Lo scenario è stato quello del TH Madonna di Campiglio Golf Hotel di TH Resorts, che è un partner chiave di Hol4All sin dalla nascita di questo progetto, potendo offrire strutture inclusive e sostenibili, oltre che competenze importanti. Davide Dallabona, direttore montagna di TH Resorts, evidenzia infatti come da questa collaborazione sia stato possibile potenziare la formazione dei dipendenti per quanto riguarda l’accoglienza di ospiti con bisogni speciali. Il progetto, dunque, ha innescato una trasformazione nel mondo dell’hospitality.

Monica Esposito, vicepresidente di Fondazione Allianz UMANA MENTE e responsabile eventi e sponsorizzazioni del colosso assicurativo e finanziario, è soddisfatta dei risultati ottenuti e del feedback ricevuto dalle famiglie coinvolte, le quali riferiscono di poter “dimenticare” la propria condizione e tornare a casa più serene. Di sicuro, il progetto ha saputo rispondere a un bisogno che la Fondazione ha saputo intercettare con la realizzazione dell’iniziativa. Una mamma ospite, ad esempio, racconta di come si riesca a creare un’unione particolare con le altre famiglie e sottolinea come questo progetto non li faccia sentire un problema, come purtroppo accade ancora nella quotidianità.

L’EDIZIONE ESTIVA PER I SIBLINGS

L’edizione estiva di quest’anno, inoltre, si è distinta perché ha coinvolto solo ai siblings, fratelli o sorelle senza disabilità: 30 ragazzi hanno vissuto una vacanza da sogno a Ortano, sull’Isola dell’Elba. A tal proposito, Nicola Corti, che è il segretario generale della Fondazione, ha evidenziato come sia stato possibile garantire divertimento, ma anche momenti di riflessione e condivisione. I siblings hanno avuto modo di confrontarsi e sostenersi, scambiarsi idee e rafforzare le loro competenze, visto che anche il loro ruolo nelle famiglie è importante.