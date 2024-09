A Milano ed hinterland ci sono 115 ragazzi di minore età alla cui cura in famiglia coopera la Fondazione Maddalena Grassi. Circa 70 operatori sanitari di diverse professionalità entrano nelle loro case più giorni alla settimana ed in alcuni casi più volte al giorno. Si tratta di ragazzi con patologie complesse e croniche: 88 hanno presìdi motori, 34 hanno la peg e 42 hanno presìdi respiratori, di questi, 7 hanno tracheostomia. Nel 95% dei casi hanno una dipendenza totale o severa.

Si tratta di persone molto significative: quando le incontri, e le guardi, ti generano un contraccolpo perché tu le vorresti tutte sane e saltellanti ed invece ti dicono che la realtà è diversa dalla tua immaginazione. Le loro famiglie sono uno spettacolo di inventiva e di intraprendenza; vivono fatiche e gioie moltiplicate dal dolore e dicono di un attaccamento alla vita inestirpato anche dai contesti più avversi. Chi li cura ha una professionalità elevata: infermieri, tecnici della riabilitazione, logopedisti, operatori sociosanitari, psicologi e medici effettuano circa 25mila accessi all’anno ormai da decenni. Una professionalità esaltata da una relazione e da una affezione a pazienti e famigliari anche quando, capita raramente, non hanno energie per ringraziare. Due coordinatrici che, fosse di mia competenza, farei sante subito.

Sabato 29 settembre al pomeriggio abbiamo chiesto ospitalità alla cascina Santa Marta alle porte di Milano per una festa speciale con cavalli, calessi, giocolieri, truccatori ed altro ancora: saremo invadenti, lasceremo il segno a chi ci incontrerà. Sarà una festa che costruisce un bene per tutti e Dio solo sa quanto in questo mondo ne abbiamo bisogno.

Sabato 28 settembre 2024, “BimbinFesta”, Cascina Santa Marta, Zibido san Giacomo (Milano), a partire dalle 14:30. L’evento è organizzato da Fondazione Maddalena Grassi

