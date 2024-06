I CASI DELLA GIOVANE MISS FISHER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 GIUGNO SU RAI 2/ ‘Nozze di sangue’ per Peregrine

Questa sera tutti sintonizzati su Rai Due per addentrarci nuovamente nelle intricate, coinvolgenti e ansiogene dinamiche de “I casi della giovane Miss Fisher”. La serie tv torna in prima serata – 21 giugno 2024 – con una nuova puntata ricca di colpi di scena e di casi per nulla banali da dirimere. Nel ruolo della protagonista spicca Geraldine Hakewill, australiana di origini ed entrata nel cuore dei telespettatori proprio grazie al personaggio di Peregrine. Ma scopriamo ora le anticipazioni de “I casi della giovane Miss Fisher” in onda questa sera su Rai Due.

Miss Peregrine Fisher e il detective James Steed non avranno vita facile neppure questa volta: le anticipazioni de “I casi della giovane Miss Fisher” ci raccontano di un nuovo caso particolarmente spigoloso ma resteranno sullo sfondo anche i dissidi emotivi della protagonista rimasti in sospeso proprio nell’appuntamento precedente. La giovane era infatti stata affollata di dubbi e incertezze per le nozze sempre più vicine con l’attuale fidanzato; i sentimenti però hanno iniziato a vacillare, e non poco…

Un caso dietro l’altro con le ‘ombre’ sulle nozze: i dubbi di Peregrine nelle anticipazioni de I casi della giovane Miss Fisher

Riportando il focus sulle anticipazioni de “I casi della giovane Miss Fisher” – per la puntata in onda questa sera, 21 giugno, su Rai Due – il giorno tanto atteso da Peregrine è arrivato: le nozze. I dubbi restano, le incertezze pure; ma il tutto passa in secondo piano quando poco prima viene ritrovato un corpo senza vita e dunque, un presunto omicidio. Sarà il suo fidato collega e futuro marito James Steed a portare avanti le indagini ma le tracce e gli indizi renderanno più che ostica la ricostruzione del caso.

Nel secondo episodio di questa sera de “I casi della giovane Miss Fisher” le anticipazioni ci raccontano di una circostanza non meno difficile da interpretare. Ci troviamo ad una mostra dedicata agli amici a quattro zampe: per circostanze inizialmente ignote, una delle concorrenti viene improvvisamente assassinata. Il caso si profila più che bizzarro dato che, il primo indiziato, sarò proprio il suo amato cane. Intanto, tornano le ‘ombre’ sul rapporto tra Peregrine e James: un confronto è forse necessario visto il valore delle nozze e il vacillare prorompente dei sentimenti reciproci.











