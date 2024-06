Anticipazioni I casi della giovane Miss Fisher 2, 2a puntata 21 giugno 2024/ Nozze nel sangue per Peregrine

È tornata in onda su Rai2 la detective più affascinante della tv e le anticipazioni de I casi della giovane Miss Fisher 2 svela che ci sono tutte le premesse che gli episodi di questa nuova stagione continuino ad appassionare il pubblico. La serie basata sui romanzi Kerry Greenwood è incentrata sulla figura di Peregrine Fisher che ha il volto di Geraldine Hakewill al suo fianco c’è James, impersonato da Joel Jackson, i due saranno alle prese con casi di omicidio tutt’altro che semplici da risolvere. Nelle trame poi si intreccerà al lavoro anche la vita privata e non mancheranno colpi di scena e imprevisti. La serie è lo spinn-off Miss Fisher – Delitti e misteri, in cui la protagonista è Phryne Fisher.

I casi della giovane Miss Fisher 2: anticipazioni puntata del 21 giugno 2024, nozze sconvolte da un omicidio per Peregrine

Spiegata a grandi linea la trama della serie australiana trasmessa da Rai 2, dalle anticipazioni sulla 2a puntata de I casi della giovane Miss Fisher 2 si scopre nel dettaglio cosa succederà. Anche la puntata di venerdì prossimo sarà costituita da due episodi, il primo ha l’eloquente titolo Nozze di sangue e le nozze in questione sono proprio quelle di Miss Fisher. Poco prima del matrimonio di Peregrine verrà trovato morto un bracciante ed ad indagare sarà James. L’uomo, però, sarà particolarmente turbato non solo dall’omicidio ma soprattutto dal fatto che sia avvenuto nelle tenute dove lavora suo padre e dove lui è cresciuto insieme ai suoi amici.

Inevitabilmente questa tragedia avrà effetto anche su Peregrine, il giorno prima del suo matrimonio la giovane detective deciderà di aiutare il collega a scoprire i dettagli dell'omicidio e chi è l'assassino ed ovviamente non mancheranno risvolti inaspettati. Il secondo episodio, invece, si intitola Il misterioso caso del cane assassino. In questa trama durante una mostra canina una concorrente verrà trovata morta e, paradossalmente, il suo prezioso cane collie verrà sospettato di omicidio. E non è tutto perché anche l'armonia tra Peregrine e James comincerà a scricchiolare. Svelate tutte le anticipazioni non resta che ricordare l'appuntamento, con la 2a puntata de I casi della giovane Miss Fisher 2 per venerdì 21 giugno 2024 a partire dalle 21.20 circa su Rai2.











