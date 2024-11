I Croods, diretto da Chris Sanders e Kirk DeMicco

Sabato 16 novembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’animazione I Croods. Si tratta di una produzione americana del 2013 della Dreamworks Animation e la regia è un lavoro di due filmaker, Kirk DeMicco e Chris Sanders, autori anche di soggetto e sceneggiatura, con il contributo del grande John Cleese, uno dei membru dell’ensemble comico britannico Monty Python. Le colonna sonora è di Alan Silvestri, conosciuto per aver realizzato le musiche di capolavori come Forrest Gump e Ritorno al futuro.

Rocco Siffredi, chi è il marito di Rozsa Tassi / "Non sapevo neanche chi fosse", un matrimonio complicato

Nel film I Croods in lingua originali le voci sono di un cast eccellente: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone e Catherine Keener, in italiano l’unico personaggio famoso è Francesco Pannofino, conosciuto per la serie di grande successo Boris e doppiatore ufficiale di Denzel Washington e George Clooney.

La trama del film I Croods: aprirsi al cambiamento nell’era preistorica

Il film narra le vicende di una famiglia appartenente alla specie di Neanderthal, I Croods appunto, composta da: Grug (Nicolas Cage), la sua moglie Ugga (Catherine Keener), la figlia maggiore Eep (Emma Stone), il figlio minore Sandy (Randy Thom), il suocero Gran (Cloris Leachman) e il figlio adolescente Thunk (Clark Duke).

Alda D'Eusanio, chi è?/ L'incidente choc a cui è sopravvissuta per miracolo: "La mia vita è cambiata"

Vivendo in una caverna isolata e protetta, la famiglia ha sempre seguito la regola del padre Grug: “Non uscire mai dalla caverna”. Questo perché Grug, in quanto padre protettivo, è convinto che il mondo esterno sia pieno di pericoli mortali. Una notte però, Eep decide di uscire e si ritrova di fronte un uomo di nome Guy che sembra appartenere agli Homo sapiens, perché in grado di accendere il fuoco: per Eep si tratta di un evento miracoloso. Successivamente i due vengono raggiunti da Grug che si arrabbia per la fuga della figlia e soprattutto la mette in guardia dalla possibile minaccia costituita dal sapiens.

Chi è Matilde Brandi/ "Raffaella Carrà mi fece un grande piacere e mi regalò un enorme soddisfazione"

Un terribile terremoto però distrugge la caverna dei Croods, i quali sono costretti a intraprendere un viaggio per trovare una nuova sistemazione. Durante il percorso, Grug e la sua famiglia si rendono conto che il mondo è in costante evoluzione e che i cambiamenti sono inevitabili. Grug, inizialmente contrario, comincia ad accettare le novità che Guy porta, comprendendo l’importanza dell’adattamento per garantire la sopravvivenza. Inoltre, tra Guy e Eep sembra essere scattata una scintilla d’amore…