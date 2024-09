Anticipazioni I Fratelli Corsaro, trama della puntata di oggi 25 settembre 2024: Fabrizio e Roberto in conflitto

Proseguono le avventure dei due fratelli, Fabrizio e Roberto, nati dalla penna dello scrittore Salvo Toscano. Questa sera, mercoledì 25 settembre 2024, a partire dalle 21.35 circa andrà in onda su Canale5 la terza e penultima puntata della fiction e dalle anticipazioni su I Fratelli Corsaro si scopre che i protagonisti, che hanno il volto di Beppe Fiorello e Paolo Briguglia, saranno alle prese con un delicato e spinoso caso di omicidio che avrà effetti anche sulla loro vita privata.

Le anticipazioni I Fratelli Corsaro della puntata di oggi, 25 settembre 2024, rivelano che la piccola cittadina di Castelferro sarà sconvolta dell’omicidio del funzionario comunale Nicola Prestipino, Fabrizio così verrà inviato dal suo giornale sul luogo per cercare di capire cos’è successo. Durante le indagini, però, ci sarà una svolta inaspettata quando il principale sospettato dell’omicidio sarà un nome di rilievo: il sindaco Giuseppe Fogazza. A complicare lo scenario ulteriormente, infine, ci sarà anche il fatto che il sindaco sceglierà di farsi difendere in Tribunale da Roberto Corsaro, fratello avvocato di Fabrizio creando tra i due fratelli un vero e proprio conflitto di interessi.

I Fratelli Corsaro, anticipazioni puntata del 25 settembre 2024: Fabrizio trova l’amore

Dalle anticipazioni I Fratelli Corsaro della puntata di oggi si scopre che non solo le indagini ed il lavoro saranno al centro delle trama ma anche la vita privata dei protagonisti. Roberto è felicemente sposato con Monica, una scrittrice che lavora come precaria in una casa editrice. Le ambizioni di carriera e la voglia di crescere professionalmente della donna, però, porteranno non poco scompiglio nella coppia. I due riusciranno a superare la crisi?

Anche per Fabrizio ci saranno delle importanti novità sotto il profilo sentimentale, le anticipazioni su I Fratelli Corsaro, infatti, svelano che conoscerà una giovane attivista e inizierà una relazione sentimentale proprio con lei. Metterà finalmente la testa a posto con la sua nuova conquista? Il giornalista ha fama di essere un donnaiolo allergico alle storie serie e durature ma la bella Giulia riuscirà a fargli cambiare idea? Insomma, Fabrizio troverà l’amore con Giulia?

I Fratelli Corsaro, quando in tv e come vederlo in diretta streaming

La 3a puntata de I Fratelli Corsaro va in onda questa sera, mercoledì 25 settembre 2024, a partire dalle 21.35 circa su Canale5. È possibile seguire le vicende dei due fratelli Fabrizio e Roberto, impersonati da Beppe Fiorello e Paolo Briguglia, anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Svelate tutte le anticipazioni non resta che seguire la puntata per scoprire chi è l’assassino e cosa succederà nella vita privata dei protagonisti. Nel cast della fiction di Canale5, invece, oltre ai due protagonisti troviamo Enrica Pintore nei panni della moglie di Roberto Monica, Anita Zagaria, che è la madre dei due, e Roberta Rigano che è la collega giornalista di Fabrizio Giulia.