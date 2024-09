Pc Lenovo super innovativi e soprattutto intelligenti quelli che sono stati presentati nel corso della fiera di Berlino, Ifa 2024. Le nuove macchine dell’azienda leader mondiale nei personal computer fanno largo uso dell’intelligenza artificiale, come ad esempio il pc Lenovo che ti sgrida se stai seduto male, ma anche quello che ruota seguendo i tuoi movimenti durante le videochiamete, e molto altro ancora. Una serie di innovazioni che non hanno lasciato indifferenti gli addetti ai lavori, e che seguono il filone di un utilizzo sempre più massiccio dell’intelligenza artificiale.

Fra i pc Lenovo svelati nel cuore della Germania spicca senza dubbio Auto Twist AI PC, che al momento risulta essere solo un prototipo ma che l’azienda sta cercando di implementare per arrivare ad una produzione di serie. Come accennato sopra e come spiegato dal Corriere della Sera, si tratta di un pc Lenovo portatile, precisamente un notebook, che è dotato di uno schermo che è in grado di ruotare di ben 360 gradi, grazie all’intelligenza artificiale e soprattutto ad una webcam che è in grado di seguire l’utente durante una videochiamata, permettendo quindi allo stesso di fare altro mentre è in call.

PC LENOVO, LE STRAORDINARIE NOVITÀ PRESENTATE A BERLINO

Interessante anche l’integrazione dei comandi vocali, che permettono di aprire e chiudere il pc Lenovo in questione, e che sono anche in grado di chiudere in automatico lo stesso computer quando ad esempio il proprietario si allontana, a salvaguardia della privacy. Fra i pc Lenovo presenti a Berlino 2024 anche quelli della famiglia Aura Edition, che a differenza dei twist sono già dei prodotti di serie. Il non plus ultra resta il ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, che pesa meno di un chilo e che ha una batteria che dura fino a 18 ore.

All’interno il software Smart Mode garantisce alcune funzioni esclusive, fra cui Wellness, che sempre sfruttando l’intelligenza artificiale suggerisce all’utente quando è il momento di prendersi una pausa, ma anche lo corregge sulla postura, prendendosi quindi cura del suo utilizzatore. Infine c’è la funzione Smart Share, per connettere con un solo tocco delle dita i Pc Lenovo al proprio smartphone, nonché la Smart Care, un supporto tecnico 24 ore su 24 sette giorni su sette.