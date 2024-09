Nuova stagione, nuovo cast: Iago Garcia è pronto ad entrare al Grande Fratello 2024 come nuovo concorrente e per l’occasione sicuramente la curiosità sull’attore è alle stelle da parte degli appassionati. Per la carriera sarebbero numerose le parole da spendere, gli aneddoti da raccontare; i fan della cronaca rosa saranno però alla ricerca di curiosità che riguardano piuttosto la sua vita sentimentale. Scopriamo dunque chi è Eleonora Puglia, ex fidanzata di Iago Garcia.

Maria Vittoria Minghetti: chi è la concorrente del Grande Fratello 2024/ Medico estetico e...

L’attore spagnolo arriva al Grande Fratello 2024 da single, ma solo qualche mese fa è giunta al termine una liaison piuttosto lunga con l’ex fidanzata Eleonora Puglia. Anche lei attrice oltre che modella, 17 anni più piccola; la storia d’amore tra i due pare sia iniziata intorno al 2015 quando appunto emersero – tramite il settimanale Nuovo – le prime immagini di coppia.

Clayton Norcross, chi è l’ex moglie Andrea Sulzbacher/ “Siamo stati sposati per 4 anni, poi…”

Iago Garcia e l’ex fidanzata Eleonora Puglia: i motivi della rottura

Dai teneri baci e carezze del 2015 si è passati ad un’intensa storia d’amore: Iago Garcia e l’ex fidanzata Eleonora Puglia hanno vissuto un amore lungo ben 7 anni. L’attore – come racconta Fanpage – aveva deciso anche di lasciare la Spagna e trasferirsi in Italia per vivere senza limiti la sua storia d’amore con la collega. Eppure, proprio alcuni mesi dopo tale scelta pare sia arrivata la rottura definitiva tra i due.

Ma perchè Iago Garcia e l’ex fidanzata Eleonora Puglia si sono lasciati? Inizialmente si era parlato di un possibile tradimento dell’attore per via di alcune foto in compagnia di un’altra donna. Come riporta Fanpage, la notizia fu prontamente smentita dato che le foto in questione risalivano a 10 mesi dopo l’effettiva rottura tra il concorrente del Grande Fratello 2024 e l’ex fidanzata Eleonora Puglia.

Genitori Luca Calvani:"È stato un dolore immenso"/ "Dopo la morte di mamma papà sfiorì lentamente"