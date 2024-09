Il cuore dell’attore turco Ibrahim Celikkol batte soprattutto per l’amato figlio Ali, nato dalla storia d’amore con la sua ex moglie Mihre Mutlu. Oggi il classe 1982 pensa soprattutto ad essere un buon padre, prima ancora della carriera e delle sue legittime ambizioni e aspirazioni. In una intervista rilasciata a Verissimo, l’attore e modello quarantaduenne ha spiegato di essere legatissimo ad Ali e di voler impiegare tutte le sue energie per essere un buon esempio per il figlio.

“Il tempo libero per me non esiste tempo libero perché trascorro con mio figlio ogni momento che posso”, ha spiegato Ibrahim Celikkol nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. “Il tempo corre”, sottolinea ancora l’attore turco. “Mio figlio voglio conquistarmelo perché quando avrà sedici o diciassette anni festeggerà il compleanno con gli amici e non con papà, per cui voglio passare del tempo con lui”, ha detto İbrahim su Canale 5.

L’attore turco Ibrahim Celikkol parla del rapporto instaurato con il figlio: “Tra noi legame sempre più solido”

La quotidianità e la vita privata di Ibrahim Celikkol, dunque, girano principalmente attorno al figlio Ali. Per il quarantaduenne non è un problema, anzi è profondamente grato del rapporto instaurato con il figlio. “Io ad esempio amo lo sport ma andiamo avanti secondo le sue abilità. A me piace correre, ma non lo faccio correre per questo. Il nostro è diventato un rapporto solido, una cosa particolare e ringrazio il cielo ogni singolo giorno”, dice l’attore.

“Se vorrei altri bambini? Quella che porta la vita, sono pronto ad abbracciarlo”, spiega ancora Celikkol. Prima del matrimonio con Mihre Mutlu, con la quale ha messo al mondo nel 2019 Ali, İbrahim aveva avuto una storia d’amore dal 2011 al 2013 con la collega attrice Deniz Çakir.