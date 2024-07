Chi è Ike Turner, il primo marito di Tina Turner: le violenze subite dalla cantante

Quello di Ike Turner è un nome legato indissolubilmente a quello di Tina Turner. L’uomo è stato il primo marito di Tina Turner, oltre ad essere una figura controversa nel mondo della musica. Il primo incontro tra i due arriva verso la fine degli anni Cinquanta, in un club di Sain Louis. Nasce tra Tina e Ike, inizialmente, soltanto una collaborazione musicale: i due formano uno dei duo più elettrizzanti della musica degli anni ’60 e ’70.

Poi però tra Tina Turner e Ike nasce un grande amore che li porta al matrimonio. Una celebrazione che si scoprirà, però, non valida, perché lui non aveva ancora divorziato dall’ex moglie. Ma è solo l’inizio dei problemi della cantante. Tina Turner, nella sua autobiografia, ha raccontato con coraggio le violenze fisiche e psicologiche subite da Ike. “Mi ha gettato caffè caldo in faccia, provocandomi ustioni di terzo grado. – ha raccontato in un passo – Ha usato il mio naso come un sacco da boxe così tante volte che ho potuto sentire il sangue che mi scorreva giù per la gola quando cantavo. Mi ha rotto la mascella. E io non riuscivo a ricordare com’era non avere un occhio nero.”

Erwin Bach è il secondo marito e grande amore di Tina Turner

Dopo aver lasciato Ike Turner, Tina iniziò una nuova vita. La sua carriera decollò definitivamente e ottenne un successo ancora più grande come solista. Nel 1986 incontrò Erwin Bach, un musicista tedesco che divenne il suo compagno di vita. Con Erwin, infatti, Tina trovò finalmente la serenità e l’amore che aveva sempre cercato. La loro relazione è stata caratterizzata da grande affetto e rispetto reciproco, al punto che, nel 2013, dopo 27 anni insieme, Tina e Erwin si sposarono in una cerimonia privata. L’uomo le sarebbe stato accanto fino alla fine dei suoi giorni.