Il castello di carte, Rete 4/ Trama e cast del film d’azione in onda oggi 3 luglio 2024

Il castello di carte, diretto da John Guillermin

Mercoledì 3 luglio 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film d’avventura del 1968 dal titolo Il castello di carte. La pellicola è diretta dal regista John Guillermin, celebre per avere curato le riprese de L’inferno di cristallo (1974) e King Kong (1976). Le musiche hanno invece la firma del compositore francese Francis Lai, vincitore del Premio Oscar e del Golden Globe per la colonna sonora di Love Story (1970).

Il protagonista è interpretato dall’attore statunitense George Peppard, che aveva già lavorato con il regista ne La caduta delle aquile (1966) e in Facce per l’inferno (1968). Al suo fianco l’attrice svedese Inger Stevens, conosciuta per avere preso parte a diversi western, tra cui L’ora della furia (1968) con Henry Fonda e Impiccalo più in alto (1968) al fianco di Clint Eastwood. Nel cast de Il castello di carte anche Orson Welles, Keith Michell, Perrette Pradier, Geneviève Cluny, Renzo Palmer, Peter Bayliss, Barnaby Shaw, Rosemarie Dexter, Maxine Audley, Ralph Michael, Ave Ninchi e Francesco Mulè.

La trama del film Il castello di carte: un ex pugile sventa un colpo di Stato

Il castello di carte racconta la storia di un ex pugile professionista, Reno Davis (George Peppard), che da tempo ha abbandonato il ring per intraprendere la carriera di scrittore ed è ora alla ricerca di un impiego.

Per mantenersi, accetta di lavorare come tutore del piccolo Paul, un bambino di appena otto anni membro di una famiglia estremamente facoltosa e potente.

La madre del bambino, Ann de Villemont (Inger Stevens), vive infatti con la paura che qualcuno possa tentare di rapire il suo amato figlio. Il protagonista scopre ben presto che questi timori sono tutt’altro che vani, poiché il dottor Morillon, insieme a Leschenhaut, un crudele criminale che vuole conquistare la Francia, sta realmente pianificando di rapire il bambino per scambiarlo con importanti prigionieri politici ed instaurare un nuovo governo fascista.

Per fortuna l’ex pugile riuscirà a mandare all’aria i loro loschi piani, e affronterà in un ultimo e suggestivo scontro Leschenhault proprio a Roma, nei pressi del Colosseo.











