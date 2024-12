Il cucciolo, regia di Clarence Brown

Sabato 28 dicembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4 alle ore 15:50, il film drammatico del 1946 Il cucciolo. La pellicola è diretta da Clarence Brown e si basa sul romanzo omonimo scritto da Marjorie Kinnan Rawlings. Il regista è conosciuto per aver girato molti lungometraggi con protagonista la divina Greta Garbo. Inoltre, ha in seguito lavorato con le più importanti stelle di Hollywood, come Liz Taylor, ed è stato più volte candidato all’Oscar. La colonna sonora del film è di Herbert Stothart, vincitore di un Oscar per il capolavoro di Victor Fleming, Il mago di Oz (1940) e la distribuzione è appannaggio di Metro Goldwyn Mayer.

L’interprete principale è Gregory Peck, che dà vita al personaggio di Ezra “Penny” Baxter. Altri interpreti sono Jane Wyman che impersona Orry Baxter, Claude Jarman Jr. nei panni di Jody, Clem Bevans nei panni di papà Forrester, Chill Wills che impersona Buck Forrester, Joan Wells nei panni di Eulalia, Jeff York che dà vita al personaggio di Oliver, Henry Travers che impersona il signor Boyles, Margaret Wycherly, Forrest Tucker, Don Gift, Dan White e Arthur Uohl nel ruolo rispettivamente di Ma, Lem, Icaro, Ruotadimulino e Arch Forrester e Chick York che interpreta il dottor Wilson.

La trama del film Il cucciolo: la dura esperienza di un bambino all’epoca dei pionieri

Il cucciolo è incentrato sulle vicende della famiglia Baxter che, negli ultimi anni del 1800, vive la tipica e durissima vita dei pionieri nella regione della Florida, vicino alla foresta. I componenti della famiglia Baxter sono Penny, il padre, Ory, la madre e Jody, il loro piccolo figlio. La loro casa nel tempo ha visto molti lutti, con la morte di tre figli in tenera età, ma nonostante questo nella famiglia Baxter continua ad essere molto importante l’amore del capofamiglia per la vita e la natura, seppur ha delle discussioni con la moglie Ory, che è indurita dal dolore causato dalla morte prematura dei figli.

Anche il giovane figlio, Jody, è un amante della natura ed un suo desiderio è quello di avere un cucciolo da amare ed allevare. Quando un giorno i maiali della loro fattoria vengono rubati, il padre Penny ed il figlio Jody si mettono sulle tracce dei ladri per cercare di riprendersi le loro bestie rubate. Mentre stanno seguendo le tracce, Penny viene attaccato da un serpente che lo morde e cerca di curarsi la ferita. Dopo averla incisa e succhiato il sangue che ne scaturisce, Penny uccide la femmina di un cervo, utilizzandone il fegato ed il cuore per posizionarli sopra la ferita e in questo modo assorbano il veleno.

Jody vede che l’animale aveva un cucciolo: il piccolo cerbiatto è ora orfano e quindi la famiglia Baxter lo adotta e se ne prende cura. Il cervo però è un animale che non sa adattarsi a vivere in una fattoria e mentre sta crescendo provoca una serie di danni, specialmente ai campi. A questo punto Jody si convince che l’animale dovrà essere ucciso e questo lo fa crescere definitivamente e diventare uomo.