Nella serata di oggi – 25 dicembre 2024 – su Rai 3 andrà in onda Il Paradiso può attendere, la famosissima pellicola del 1978 diretta dal duo di registi Warren Beatty e Buck Henry con la volontà di mettere in scena un remake del film del 1941 “L’inafferrabile signor Jordan” diretto da Alexander Hall con protagonista il mitico Robert Montgomery; il tutto (però) cambiandone l’ambiente dal mondo del pugilato al ben più apprezzato – specialmente negli anni ’70 – football americano.

Nel cast di Il Paradiso può attendere figurano – nel ruolo di protagonista – lo stesso regista Warren Beatty, affiancato da una bravissima Julie Christie (che interpreta il personaggio di Betty Logan), da James Mason nei panni del signor Jordan e da Jack Warden nel ruolo di Max Corkle; mentre è interessante notare che il film Il paradiso può attendere entrò così tanto nel cuore degli spettatori che qualche anno più tardi ne seguì l’ulteriore remake “Ritorno in Paradiso“.

La trama del film Il Paradiso può attendere: l’intricatissima vicenda di Joe Pendleton

La storia di Il Paradiso può attendere racconta le vicende di Joe Pendleton, un campione di football amato e conosciuto da tutti ma un po’ troppo spericolato al volante: l’uomo – infatti – muore all’improvviso proprio a causa di un incidente d’auto e si ritrova catapultato in Paradiso, dove deve interagire con il signor Jordan, il “boss” del posto. Tuttavia, questo stravagante personaggio scopre che la morte di Joe è stata un grosso errore legato all’inesperienza di un angelo custode che lo ha prelevato troppo presto, in quanto nel destino del quarterback non era scritto che morisse durante quell’incidente ma esattamente 50 anni dopo.

Al fine di ripristinare la situazione corretta, il signor Jordan ordina all’angelo custode di riportare l’anima di Joe al suo posto, ma – e qui entriamo nel vivo del film Il Paradiso può attendere – solo in quel momento scoprirà che il corpo è stato cremato e quindi non più disponibile e dopo una lunga contrattazione, Jordan e Joe arrivano ad un compromesso: l’uomo ritornerà sulla Terra nel corpo di Leo Farnsworth, un ricchissimo industriale che però sta per essere ucciso dalla moglie, desiderosa di entrare in possesso dell’intera eredità con una sistemazione provvisoria che si risolverà solo quando non si presenterà l’occasione del corpo di un altro giocatore di football.

Joe non ha altra scelta che accettare ma quello che accadrà dopo ha davvero dell’incredibile: Leo/Joe – infatti – nella sua nuova identità si innamora di Betty, un’attivista che combatte proprio contro le raffinerie che lo stesso Farnsworth è intenzionato a costruire in alcune zone faunistiche protette e per compiacere la donna, cambierà tutte le sue politiche industriali, creando non poco scompiglio nel suo enturage che non riconosce più lo spregiudicato imprenditore. Inoltre acquista la sua vecchia squadra di football, al fine di tornare a giocare e vincere la finale del campionato.

Nel corso di Il Paradiso può attendere – poi – il protagonista racconterà tutta la verità al suo allenatore, inizialmente scettico, e gli chiederà di allenarlo così da essere pronto per la finale, in quanto il corpo di Leo non è certo allenato per sostenere un impegno fisico di tale portata. Poco prima di essere assassinato dalla moglie, Joe chiede a Betty di sposarlo e porta la sua squadra alla vittoria, poi muore di nuovo e si risveglia successivamente nel corpo di Tom Jarret, un compagno di squadra morto subito dopo la finale. Questa volta, però, Joe non ricorda nulla delle vite precedenti e il destino lo mette nuovamente sulla strada di Betty: i due ragazzi si innamorano all’istante, questa volta senza alcun impedimento al coronamento della loro storia d’amore. L’unico a conoscere l’intera vicenda è il vecchio allenatore di football che però decide di tenere per sé questo dolce segreto.