Immagini auguri di buona Maturità 2024/ Consigli e spunti pronti per l’invio su WhatsApp: dove trovarli

Si apre una nuova giornata in cui gli studenti di quinta superiore di tutta Italia si troveranno ad affrontare la Seconda prova della Maturità 2024 e – con lei – dichiariamo anche ufficialmente aperta la seconda giornata di caccia alle migliori immagini per gli auguri, come sempre da accompagnare alle frasi che via via vi consiglieremo nell’articolo che gli abbiamo dedicato! Oggi – come vi dicevamo poco fa – è dedicato interamente alla Seconda prova, uno degli scogli da sempre ritenuti più insormontabili nella Maturità, ma che può essere affrontata sicuramente a testa alta, soprattutto di prima mattina il candidato ricevesse i vostri più cari auguri, con delle simpatiche immagini che almeno per pochi minuti gli permetteranno di ‘dimenticare’ preoccupazioni e ansie.

Il nostro consiglio – ed è proprio per questa ragione che stiamo scrivendo queste righe – è di portarvi avanti, scegliendo fin da subito una, due, tre o quante immagini di auguri Maturità credete possano servirvi per tenerle pronte nella galleria del vostro cellulare per l’invio: l’ora di inizio della Maturità è fissata per le 8:30, orario dal quale i vostri auguri rimarranno in attesa per almeno le 6/8 ore successive visto che a tutti i ragazzi saranno ritirati i cellulari e non potranno recuperarli fino alla consegna del loro compito!

IMMAGINI PER GLI AUGURI DI BUONA MATURITÀ 2024: DOVE TROVARLE TRA SOCIAL ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Prima di lasciarvi ad un’iniziale carrellata di immagini di auguri utili per la Maturità (che trovate già pubblicata qua sotto e che presto vanterà tanti nuovi ‘amici’ sempre freschi ed originali) vogliamo anche dare un paio di consiglio ai più esigenti tra voi per trovare autonomamente alcune foto online. Partite – esattamente come facciamo noi – dal sondare tutti i social che vi vengono in mente, anche (se non soprattutto) quelli più sconosciuti dove sicuramente troverete le immagini più belle e meno usate; ma se aveste un po’ di tempo da perdere perché – magari – siete dei genitori apprensivi in attesa che vostro figlio concluda la Seconda prova della Maturità, per dedicargli degli auguri originali e personalizzati potreste anche divertirvi un pochino l’Intelligenza artificiale, facendovi creare a puntino foto o disegni che in qualche modo rimandino al vostro preoccupatissimo maturando!

Non per la scuola,

ma per la vita s’impara Lucio Anneo Seneca

Buona Maturità!!! pic.twitter.com/DM4WpRdyqC — Rocio Di Gesú (@Rociodigesu) June 19, 2024

buona fortuna per chi farà gli esami di maturità 💓#maturità2024 pic.twitter.com/IxuOGw2gfH — ᵐᵃʳʸ🎨 (@simuelvamour) June 19, 2024

Forza Ragazzi.

E’ uno scoglio da superare, non è una montagna insuperabile. In culo alla balena e si fotta il lupo.

Buona maturità.#maturità2024 pic.twitter.com/Wcv7ufkaj4 — Στέφανος (estateERA) (@_stfno_34) June 19, 2024

Quanti ricordi legati alla mia “notte prima degli esami”. Correva l’anno 1999. Le attese, le paure, l’aspettativa. Godetevi questi momenti, sono sicuro che tra qualche anno li ricorderete con piacere e, magari, con un pizzico di nostalgia.

Buona maturità a tutti! pic.twitter.com/99E3AZRCKv — Lorenzo Fontana (@Fontana3Lorenzo) June 18, 2024













