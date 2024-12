IMMAGINI AUGURI DI NATALE 2024: I MODELLI PER BIGLIETTI E CARTOLINE

Le feste sono arrivate e per chi ha scarse conoscenze grafiche è il momento di cercare le immagini auguri di Natale 2024 e buone feste per non far brutta figura con i propri cari. Non avete nulla da temere, anche se non volete cercare in Rete e sui social per evitare di “riciclare” sempre le stesse immagini. Ci sono degli strumenti che possono consentirvi di essere originali, ma dovrete metterci un po’ del vostro ovviamente per realizzare dei biglietti di Natale. Online ci sono diversi servizi, programmi e applicazioni che possono aiutarvi, con cui dare libero sfogo alla vostra creatività.

C’è Greetings Island che è gratuito e consente di creare dei biglietti partendo da tanti modelli personalizzabili (ce ne sono alcuni che, invece, richiedono un abbonamento). Un sistema molto simile è quello di Got Free Cards, con cui potete inserire anche adesivi e testi alle vostre immagini auguri di Natale 2024 e buone feste. Se sul vostro pc è installato Microsoft Word, potete usufruire dei modelli natalizi disponibili per realizzare la vostra cartolina, da esportare in formato pdf o da stampare.

IMMAGINI AUGURI DI NATALE 2024 PER PARTNER E CLIENTI

Scegliere il design giusto per i biglietti con le immagini auguri di Natale 2024 e buone feste non è sicuramente semplice, soprattutto se siete molto attenti ai dettagli e non vi limitate alle solite foto e gif. Particolare cura e attenzione dovete avere se avete delle attività, quindi con i clienti o partner, in modo tale da fare una bella impressione. Dovete tener conto del destinatario, quindi del tipo di rapporto che intercorre, per fare la scelta giusta.

Ci sono immagini professionali, ma comunque festose, altre più personali. Nel primo caso, potete usare biglietti con colori opachi e immagini classiche, offrendo così una soluzione “pulita” per far risaltare il contenuto del biglietto. Ci sono anche modelli con glitter e colori più accattivanti, per dare un tono più rilassato. Potrebbe tornarvi utile per i dipendenti o partner commerciali con cui avete instaurato già un rapporto solido di fiducia.

IMMAGINI AUGURI DI NATALE 2024: I FOTOMONTAGGI NATALIZI

Non ci si può certo ridurre a emoji e gif per le immagini auguri di Natale 2024 e buone feste da mandare ad amici e parenti. Tra le idee più originali c’è anche una molto particolare: vi ritroverete a ritagliare il volto di Babbo Natale per usare il vostro. Ad esempio, esiste Face Swap di YouCam MakeUp per trasformarvi nell’amatissimo vecchietto che porta i regali in tutto il mondo. Avrete una barba bianca molto soffice e il tradizionale cappellino per un risultato che farà sicuramente effetto.

Si tratta di un app con cui potete creare anche delle immagini natalizie, oltre che dei fotomontaggi realistici. Potete optare per un look classico o moderno, curare ogni dettaglio e personalizzarlo in base al vostro stile, così da ottenere immagini auguri di Natale 2024 e buone feste da utilizzare per delle cartoline o dei biglietti in grado di lasciare senza parole i vostri cari. Siete pronti a farli sorridere?

