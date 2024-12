Giunti – qualcuno direbbe, finalmente – al cospetto di un nuovissimo ed attesissimo 25 dicembre 2024 possiamo dedicarci per l’ultima volta quest’anno alla caccia delle migliori frasi che nelle prossime ore potrete rendere degli ottimi ed originalissimi auguri buon Natale 2024 da inviare a tutti i vostri amici e parenti: dato che proprio oggi si celebra l’attesissima natalità, vi ricordiamo che dopo questa prima carrellata che troverete nelle prossime righe continueremo a suggerirvi numerose altre frasi nel corso di tutta la giornata; quindi il nostro consiglio per i più ‘affamati’ di spunti sugli auguri buon Natale 2024 è quello di salvarvi questo articolo (o anche tenerlo aperto sul cellulare o sul pc) per non perdervi nessuno dei nostri suggerimenti, certi che ne troverete parecchi che faranno al caso vostro!

Immagini auguri di Natale 2024 e buone feste/ Gif, video e foto tra animali, alberi e neve

Visto che molti non vedono l’ora – probabilmente dopo il lungo pranzo in famiglia – di passare la festa assieme alla propria persona amata, la primissima parte di questa carrellata di auguri buon Natale 2024 la dedichiamo proprio a voi innamorati, partendo da un pensiero che abbiamo trovato sul web attribuito ad un anonimo: “Il Natale è meraviglioso ma quando si è innamorati diventa magico! Tanti auguri di buon Natale amore mio, non vedo l’ora di stringerti ed aprire i regali con te“; seguito da – sempre attribuito ad un anonimo navigatore del web -: “Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale amore mio“.

Immagini auguri di Natale 2024: le cartoline dei reali/ Idee per Whatsapp e sms

FRASI E CITAZIONI PER DEGLI AUGURI BUON NATALE 2024 RELIGIOSI: DA PADRE PIO A PAPA FRANCESCO, GLI SPUNTI MIGLIORI

Proseguendo immediatamente con la nostra selezione di auguri buon Natale 2024 vi suggeriamo – ora – un dolce pensiero firmato dal pastore protestante e scrittore Norman Vincent Peale: “Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello“; al quale ne ricolleghiamo immediatamente uno molto simile firmato da Padre Pio: “Tutte le feste della Chiesa sono belle: la Pasqua, sì, è la glorificazione, ma il Natale ha una tenerezza e una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore” che ne richiama – quasi naturalmente un altro da parte di Papa Giovanni XXIII: “L’umanità è una grande e immensa famiglia e ne troviamo la dimostrazione da quello che sentiamo nei nostri cuori a Natale“.

AUGURI DI BUON NATALE 2024/ Le frasi più originali per WhatsApp, Facebook o i pacchetti regalo

Andando avanti con questa ondata ‘religiosa’ che abbiamo appena aperto, tra le nostre frasi di auguri buon Natale 2024 non possiamo non ricordare anche un famosissimo pensiero di Madre Teresa di Calcutta che in un’occasione disse che: “È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano, ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare un altro, ogni volta che volgi la schiena ai principi per dare spazio alle persone, ogni volta che speri con quelli che soffrono, ogni volta che conosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di amare gli altri attraverso te“.

Infine – ripetendovi che nelle prossime ore tra queste righe troverete tantissimi altri spunti e suggerimenti sugli auguri buon Natale 2024 – vi lasciamo con un paio di pensieri da parte di Papa Francesco: il primo è “Ecco il motivo della gioia e della letizia: questo Bambino è nato per noi, è dato a noi“; mentre il secondo è: “Oggi il Figlio di Dio è nato: tutto cambia, non siamo più soli e abbandonati“.