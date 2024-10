Sugli attrezzi che si trovano in palestra vi sarebbe un carico impressionante di batteri. Lo sostiene FitRated, un sito specializzato appunto in tutto ciò che riguarda il mondo delle palestre, secondo cui vi sarebbero germi in quantità esorbitante sugli attrezzi che si trovano in palestra. Si tratta di una indagine che ovviamente lascia un po’ di stucco, tenendo conto che le palestre dovrebbero essere dei luoghi salutari e salubri, anche perchè le persone ci si recano appunto per mantenersi in salute, per tenersi in forma e per fare del movimento.

Immagini di auguri di buon Halloween 2024/ Le foto a tema: “Spendere soldi in decorazioni...”

Più volte i medici ci ricordano come sia fondamentale associare ad una dieta sana ed equilibrata anche uno stile di vita sano, quindi fare del movimento, condannando senza se e senza ma la vita sedentaria. La ricerca di FitRated potrebbe quindi far desistere coloro che si recano quotidianamente in palestra, tenendo conto che secondo quanto emerso sulle macchine per allenarsi vi sarebbe una quantità incredibile di batteri, addirittura maggiore rispetto a quelli che si trovano su un water o sui lavandini dei bagni pubblici.

Auguri di buon Halloween 2024/ Frasi divertenti: “Le maschere del 31 ottobre fanno paura agli spiriti”

BATTERI IN PALESTRA, COSA E’ STATO TROVATO

L’analisi in questione si è concentrata in particolare su cyclette e tapis roulant, due dei macchinari più usati in palestra, nonché sui vari pesi, i “manubri”, di tre diverse palestre, ed è stata scoperta la presenza di un milione di batteri per ogni pollice quadrato.

Ovviamente tre palestre non significa che tutte le altre sono sporche allo stesso modo, ma il dato resta significativo anche perchè fra i batteri sono stati individuati alcuni che possono provocare infezioni alla pelle e alle vie respiratorie, ma anche (peggio ancora), alcuni batteri resistenti agli antibiotici.

Denise Pipitone, papà Tony chiede riapertura indagini/ Presentata istanza in procura: ci sono novità?

BATTERI IN PALESTRA, I NUMERI CHOC DEI VARI ATTREZZI

Gli oggetti più sporchi di una palestra sono i pesi liberi, su cui sono stati rivelati 362 volte più germi di un water. Sui tapis roulant, invece, la concentrazione di batteri è stata di 74 volte superiore a quelli che si trovano su un lavandino di un bagno pubblico, mentre sulla cyclette il dato era superiore di 39 volte ai batteri che si trovano su un vassoio di una mensa. Tenendo conto del fatto che una persona quando va in palestra ovviamente è costretta a toccare pesi, cyclette e tapis roulant, è facile intuire quanto questi batteri possano essere pericolosi per l’uomo.

Cosa fare quindi per evitare di contrarre spiacevoli malattie? Greenme consiglia di disinfettare l’attrezzatura prima e dopo l’uso, ma è una pratica che ovviamente dovrebbe fare la palestra: un po’ come si pulisce un tavolino di un bar dopo che dei clienti se ne sono andati, bisognerebbe quindi fare lo stesso anche con le macchine. Si consiglia inoltre di non camminare mai a piedi nudi in palestra, e soprattutto bisogna evitare di toccarsi il viso durante l’allenamento e lavare le mani ad ogni fine sessione, oltre che cambiare subito i vestiti utilizzati in palestra.