Gravissimo incidente stradale avvenuto in quel di Lido di Camaiore nelle scorse ore: due ragazze sono morte dopo che un automobilista ha perso il controllo del proprio mezzo, travolgendo appunto dei passanti. L’episodio, come si legge sul sito del Corriere della Sera, si è verificato nella nota cittadina toscana della provincia di Lucca, di preciso in via Italica. La dinamica è di quelle drammatiche: un’auto ha superato ben due semafori con il rosso, andando poi a scontrarsi con i pedoni che in quegli istanti stavano attraverso la via in questione.

Legionella, 56 casi e 4 morti fra Corsico e Buccinasco/ Autorità non hanno ancora rinvenuto le origini

Il bilancio è gravissimo: otto persone travolte, fra cui due vittime, precisamente due turiste originarie della Germania che si trovavano in quella che è una nota località turistica toscana. L’incidente di Lido di Camaiore si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 18 settembre, attorno alle ore 18:00 e per le due turiste tedesche si è capito subito che la situazione fosse disperata.

MIRACOLO DI SAN GENNARO 2024, DIRETTA VIDEO STREAMING TV/ Liquefazione del sangue: inizia la Santa Messa

INCIDENTE LIDO DI CAMAIORE: COSA E’ SUCCESSO?

Diverse persone che hanno assistito al tragico impatto hanno allertato i soccorsi e una volta che sono giunti sul luogo segnalato per le due ragazze non vi era già più nulla da fare, centrate in pieno dall’auto impazzita. Dei restanti sei feriti, invece, tre sarebbero stati soccorsi in gravi condizioni, anche se non sarebbero in pericolo di vita. E’ andata decisamente peggio per le due tedesche giovanissime, di 18 e 19 anni, che sognavano sicuramente una vacanza diversa in Italia, arrivando a trovare la morte.

A bordo dell’auto protagonista dell’incidente a Lido di Camaiore, una 44enne di origini brasiliana che è uscita illesa dallo scontro e che in seguito è stata portata in ospedale dove è stata sottoposta a tutti i test del caso, i cui esiti non sono ancora stati resi pubblici. Ma cosa è successo, perchè la donna ha superato i due semafori rossi senza fermarsi? La risposta ancora non c’è, ma non è da escludere un guasto all’auto, o magari una distrazione, oppure, un classico errore da principiante, magari un’accelerazione invece che una frenata.

IMMAGINI AUGURI SAN GENNARO 2024/ Un po' di foto a tema per celebrare il patrono di Napoli

INCIDENTE LIDO DI CAMAIORE: IL COMMENTO DEL SINDACO

Tutto è possibile fatto sta che due famiglie stanno piangendo due ragazze, e anche i parenti dei feriti sono in apprensione, soprattutto quelli di una donna di sessant’anni, la più grave del gruppo dei feriti, che è stata trasferita presso l’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso tramite l’elisoccorso vista la gravità del caso. Gli altri coinvolti si trovano invece a Massa e al Versilia, e sono in condizioni senza dubbio migliori.

Marcello Pierucci, sindaco di Lido di Camaiore, ha parlato di episodio che ha sconvolto la località anche perchè nulla di simile era mai accaduto prima. Il primo cittadino ha fornito anche qualche dettaglio in più sulla dinamica, parlando di auto che andava a folla velocità e che è piombata sui passanti oltre che danneggiare almeno una decina di auto. Ha praticamente travolto tutto ciò che ha trovato sulla propria corsa e alla luce di questa ricostruzione si capisce come mai le due povere tedesche siano decedute.