Gravissimo incidente stradale avvenuto in Perù, dove un bus è precipitato nella zona del Machu Picchu, storico sito situato sulle Ande. Secondo quanto emerso, così come riportato dal portale di RaiNews, nell’incidente del bus sarebbero rimasti coinvolti anche dei cittadini italiani, ovviamente turisti in visita presso la nazione sudamericana. In totale sarebbero 13 i nostri connazionali a bordo, con l’aggiunta di altre decine di turisti di varie nazionalità, le cui condizioni fisiche non sono però ancora certe.

La cosa che si sa è che il bus stava rientrando dopo la visita al Machu Picchu, e durante il percorso in discesa deve aver perso il controllo, lasciando la cittadella Inca. Il mezzo è quindi precipitato dal dirupo mentre stava percorrendo una strada di montagna molto stretta e pericolosa, precisamente nella zona di Aguas Calientes. Un impatto devastante quello del mezzo pesante, visto che avrebbe fatto un volo di circa 15 metri, nei pressi delle curve 6-7 dell’autostrada Hiram Bingham.

MACHU PICHU, INCIDENTE BUS: NESSUNA VITTIMA, MA COSA E’ SUCCESSO?

Secondo quanto riferito dalla stampa peruviana, non si sarebbero comunque verificate delle vittime, ma diverse persone sono rimaste coinvolte, tutte a bordo di un mezzo della compagnia Consettur. Una volta che si è verificato l’incidente del bus in Perù al Machu Picchu, sono stati lanciati i soccorsi e nel giro di breve tempo sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza per trarre in salvo le persone coinvolte. Inoltre, una volta soccorsi, i feriti sono stati trasferiti presso la città di Cusco, con la polizia nazionale del Perù che nel contempo ha fatto scattare le indagini per ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto: si è trattato di una distrazione che si poteva evitare, o magari di un guasto meccanico?

Qualcuno dovrà ovviamente rispondere di quanto avvenuto, ma solo nelle prossime settimane scopriremo probabilmente la verità. Sulla vicenda è intervenuto anche il Ministero del Commercio Estero e Turismo (Mincetur) del Perù, che ha fatto sapere che sta continuando a monitorare la situazione fino a che il tutto non sarà chiarito in ogni suo dettaglio.

MACHU PICHU, INCIDENTE BUS: FARNESINA A STRETTO CONTATTO CON LE AUTORITÀ PERÙ

Lo stesso ministero ha inoltre espresso la propria solidarietà ai turisti stranieri e nazionali che sono rimasti coinvolti o feriti da questo evento. I feriti lievi sono stati trasferiti presso la struttura sanitaria pubblica che si trova proprio al Machu Picchu, mentre quelli più gravi distribuiti in altri ospedali. La compagnia Perù Rail ha invece organizzato un treno per trasportare più velocemente le persone che necessitavano di cura presso la città di Ollantaytambo.

Secondo quanto riferito da un funzionario di polizia i feriti sarebbero più di dieci: “Abbiamo 30 turisti feriti, sono stati tutti portati a Cusco”, e fra questi vi sarebbero almeno 4 italiani che hanno riportato contusioni e fratture multipli, ricoverati nell’ospedale locale. “L’ambasciata d’Italia a Lima si è attivata per fornire la massima assistenza consolare ai connazionali” ed è “in contatto con i familiari” delle persone coinvolte, questo quanto fatto sapere la Farnesina, aggiungendo che il ministro degli esteri e vice premier è stato informato sui fatti.