Infortunio Kvaratskhelia: problemi in Nazionale

La sosta nazionali come di consueto miete vittime d’oro. A temere di perdere per alcuni giorni la sua punta di diamante è ora il Napoli, che deve fare i conti con l’infortunio di Kvaratskhelia. L’attaccante della Georgia si è fermato nel corso del match della sua Nazionale contro l’Albania: il problema fisico potrebbe costringerlo a saltare la prossima sfida degli azzurri, contro il Cagliari. Al momento non si hanno novità ma secondo quanto emerge, l’attaccante partenopeo avrebbe subito una forte botta nel primo tempo del match tra Georgia e Albania.

Nei prossimi giorni il georgiano tornerà a Napoli e sarà monitorato dallo staff medico che cercherà di stabilire l’entità dell’infortunio per comprenderne anche i tempi di recupero. Il ct della Georgia, Willy Sagnol, dopo l’1-0 che ha regalato la bella vittoria alla sua Nazionale, ha parlato anche dell’infortunio di Kvaratskhelia: “Kvara ha giocato con forti dolori. Voleva restare in campo più a lungo possibile. Khvicha è un grande giocatore di squadra. Negli ultimi 15-20 minuti avevamo bisogno di più movimento, quindi ho inserito Davitashvili che ha fatto molto bene”.

Kvaratskhelia tra infortunio e rinnovo

Mentre il Napoli attende di avere notizie sull’infortunio Kvaratskhelia, in dirigenze si pensa (e si lavora) al rinnovo del georgiano. Questa mattina Il Mattino in edicola ha spiegato che le parti sono al momento abbastanza distanti, anche se non si escludono novità a breve. Il club avrebbe offerto un sostanzioso aumento al giocatore, arrivando ad offrire 5 milioni con un prolungamento fino al 2029: il suo team chiede però al momento una cifra ancora più alta, ma la fumata bianca potrebbe comunque arrivare entro fine mese. Al momento il georgiano ha un contratto in scadenza nel 2027 la l’intenzione del Napoli è quella di blindarlo, andando a ritoccare l’ingaggio percepito, in modo da convincerlo a rimanere all’ombra del Vesuvio.