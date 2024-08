IL MINISTERO DEI TRASPORTI SBARCA AL MEETING DI RIMINI: “L’ITALIA IN MOVIMENTO”, TRA MOBILITÀ E FUTURO

Tra presente e futuro nel segno della mobilità a misura d’uomo per una “Italia in Movimento”: così sbarca al Meeting di Rimini 2024 dal 20 al 25 agosto, un’intera area interamente dedicata al settore infrastrutture e messa a punto al MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti). All’interno del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli in Fiera Nuova a Rimini, il MIT mette a disposizione di ospiti, visitatori, protagonisti internazionali e quant’altro lo stato dell’arte e le varie innovazioni dell’intero settore trasporti italiano. Con l’Italia dei Sì, strategia a lungo termine messa a punto dal Ministro Salvini dall’inizio del suo incarico al MIT, si arriva alla cinque giorni riminese per presentare tutti i prossimi nuovi progetti nel settore strategico per la competitività dell’Italia in Europa e nel resto del mondo.

«L’obiettivo de “l’Italia in Movimento” è mostrare ai cittadini lo stato dell’arte e le innovazioni di tutto il settore delle infrastrutture e trasporti, che riveste un’importanza centrale per la qualità di vita delle persone e la competitività delle imprese», si legge nella presentazione del Ministero sull’area di circa 3mila metri quadrati messa a disposizione all’interno del Meeting Rimini 2024, presso il Padiglione A1. Tra gli altri, sarà possibile visitare gli spazi espositivi di Ferrovie dello Stato; ENAV (traffico aereo civile); ENAC (aviazione civile); ACI; Autostrade per l’Italia; FNM Group (società lombarda di mobilità sostenibile); ANSFISA, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali.

PROGRAMMA MIT AL MEETING RIMINI 2024: L’INCONTRO CON SALVINI, GLI ALTRI OSPITI E LE ESPOSIZIONI

Direttamente gestito dal MIT, lo spazio presente al Meeting Rimini 2024 punterà a proporre a tutti i visitatori l’idea di futuro pensato per l’Italia della mobilità e dei trasporti, oltre che delle innovazioni infrastrutturali: il tutto grazie alla collaborazione di Guardia Costiera, RAM, Struttura Tecnica di Missione (STM) e la Direzione generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali (responsabile del programma 2014-2020 “Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti).

Con “L’Italia in Movimento”, il MIT presenterà tra gli altri progetti la più grande opera pubblica mai vista nel nostro Paese, ovvero il Ponte sullo Stretto di Messina tra mappe interattive, dati e costruzioni “conseguenti” all’infrastruttura che verrà iniziata nei prossimi mesi. Tra le altre novità, sarà possibile tra il Padiglione A1 e il parcheggio della Fiera, osservare e salire a bordo di veicoli a guida autonoma grazie alla partnership del MIT con il Politecnico di Milano. Non è da meno il programma culturale ed espositivo messo a disposizione per tutti i 5 giorni di durata del Meeting di Rimini: qui trovate tutto l’elenco di eventi, talk, testimonianze e panel. Tra gli altri, si segnala il 21 agosto alle ore 18 l’incontro “In strada guida la sicurezza: obiettivo zero vittime” con il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e l’ex pilota campione del mondo Loris Capirossi: opere, infrastrutture, mobilità sostenibile e con buon senso, attenzione alla sicurezza e sviluppo della persona, questo e molto altro saranno protagonisti dell’Italia in Movimento in “partenza” al Meeting di Rimini 2024.