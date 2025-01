Si è spenta a 84 anni la “donna gatto”, soprannome di Jocelyn Wildenstein. Tutti la conoscevano come “Catwoman” per il suo viso simile a quello di un felino e frutto di innumerevoli operazioni chirurgiche. Nel corso degli anni, infatti, si è sottoposta a numerosi interventi spendendo cifre da capogiro per fare lifting al viso e migliorare il suo aspetto. La notizia della sua morte è arrivata oggi giovedì 2 novembre 2025 quando il giornale francese Afp ha comunicato che Jocelyn Wildenstein è stata trovata senza vita in un hotel parigino.

A quanto riporta l’agenzia di stampa la donna sarebbe morta serenamente nel sonno mentre si trovava insieme al fidanzato Lloyd Klein in una suite di un hotel a Parigi. Per ora non si conoscono precisamente le cause della morte e non si sa se Jocelyn Wildenstein soffrisse di qualche malattia. Nella nota che comunica la sua dipartita si leggono queste parole: “È con il cuore pesante e con grande tristezza che il signor Lloyd Klein annuncia la morte inaspettata della sua amata fidanzata e compagna di lunga data, Jocelyn Wildenstein“.

Jocelyn Wildenstein, parla l’ex marito Alec: “Era pazza, pensava di essere un mobile”

Jocelyn Wildenstein è originaria di Losanna. Nata nel 1940 nella città svizzera, è diventata famosa dopo aver sposato Alec Wildenstein, commerciante d’arte. Insieme hanno avuto anche due figli, Alec Jr e Diane ma il loro rapporto è finito in breve tempo. Nel 1997 era arrivata la notizia del divorzio, un vero colpo per le pagine del gossip dell’epoca, con vicende durate per ben due anni. Nel corso del tempo, intanto, Jocelyn Wildenstein si è sottoposta ad innumerevoli interventi estetici e, non si sa se volutamente o meno, ha iniziato ad assomigliare sempre più a un felino.

Da qui il suo soprannome di “donna gatto”, che l’ha resa ancora più famosa. Secondo alcune indiscrezioni sembra che Jocelyn Wildenstein fosse davvero appassionata di felini, un amore nato durante la relazione con l’ex marito. Quest’ultimo durante un intervista a Vanity Fair l’aveva però definita come una donna pazza, che pensava di “trattare il suo viso come un mobile“, senza rendersi conto dei limiti della pelle. Parlando di cifre, pare abbia speso ben 2 milioni di sterline in tutta la sua vita per modificare il volto.