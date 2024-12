Il noto cantante italiano Jovanotti sarà uno degli ospiti della trasmissione Rai Belve, programma condotto in prima serata da Francesca Fagnani e che verrà trasmesso Martedi 17 Dicembre 2024. Jovanotti è una vera icona nel mondo della musica italiana, la sua carriera è nota a tutti ma negli ultimi tempi è stato coinvolto in un particolare incidente.

Il vero nome di Jovanotti è Lorenzo Cherubini, un artista nato a Roma il 27 Settembre 1966. Dal ruolo di deejay al rap Jovanotti ha scritto diverse canzoni e ha scritto canzoni che hanno fatto la storia come Ragazzo Fortunato, Non M’annoio e Per te, dedicata alla figlia Teresa. Il 15 Luglio 2023 il cantante ha subito un incidente che ha condizionato gli aspetti recenti della sua vita.

Grande appassionato di ciclismo (talvolta ospite anche al Giro d’Italia) Lorenzo è caduto dalla bici ed ha avuto un incidente che lo ha toccato particolarmente. Raccontò ai propri follower sui social: “Mi sono rotto clavicola e femore, ma sono vivo”, raccontò l’uomo che andò a fare un giro tra le piantagioni di canna da zucchero. Allo stesso tempo Jovanotti ha ringraziato le persone del posto.

Incidente Jovanotti: cos’è successo, l’intervento e la riabilitazione

Al Corriere della Sera Jovanotti rivelò: “Andavo in bici su una strada asfaltata da due giorni, c’era un dosso non segnalato e ho fatto un volo sbagliato”. Non è stato facile con il cantante che ricorda con decisione quei momenti: “Il femore si era sbriciolato, in particolare la parte curva dell’osso”. Fortunatamente l’ospedale era attrezzato e Lorenzo se l’è cavata.

Allo stesso tempo Jovanotti non poteva spostarsi, è dovuto restare per diverso tempo a Santo Domingo e il cantante ha raccontato che nessuna compagnia voleva prenderlo con se: “Il rischio di trombosi o embolia era troppo alto, cosi sono rimasto a Santo Domingo per un mese”, ha chiarito cosi il cantautore. La ripresa da quell’incidente non è stata semplice e al suo ritorno in Italia Lorenzo Cherubini ha scoperto che qualcosa non andava. L’uomo ha raccontato:

“Vedevo facce preoccupate, avevo una gamba quattro centimetri più corta dell’altra, bisognava ricostruire l’osso ma allo stesso tempo bisognava attendere sei mesi. Mi hanno operato da sveglio, sentivo le martellate dentro di me”, ha raccontato l’uomo che ha vissuto questi momenti in maniera traumatica ma che ora è pronto a reagire, sta affrontando fisioterapia ed a Marzo sarà al PalaJova per raccontare la sua musica.