Nella diretta di questa sera la trasmissione Le Iene tornerà ad occuparsi – di fatto per la prima volta dato che la storia è recentissima – del caso di Juan Bernabè, il falconiere (quasi) licenziato della Lazio che da giorni è protagonista delle pagine di cronaca in seguito ad una serie di video condivisi sui social che hanno fatto infuriare il presidente del club calcistico Claudio Lotito, tanto da averlo spinto a prendere una decisione drastica: il programma di Italia 1 intervisterà lo stesso Juan Bernabè per farsi spiegare tutti i retroscena dell’accaduto, sentendo anche poi il presidente Lotito che in questi giorni non ha mai sotterrato l’ascia di guerra.

Partendo dal principio, è importante ricordare che Juan Bernabè segue la Lazio ormai da quasi 15 anni assumendo l’importante ruolo di ambasciatore del club nelle scuole, oltre a portare ad ogni incontro in casa dei biancocelesti la famosissima aquila Olympia vero e proprio simbolo della squadra amatissimo dai tifosi che non attendono altro del suo volo sul campo prima di ogni incontro importante; mentre la figura del falconiere era già finita al centro di una mini bufera dopo la diffusione – nel 2021 – di alcuni video che lo ritraevano a bordo campo impegnato in un inequivocabile saluto romano.

Cos’è successo a Juan Bernabè: tutto il caso dall’inizio e la posizione del presidente della Lazio Lotito

In quell’occasione – oltre alle ovvie polemiche – Lotito decise di perdonare Juan Bernabè forte anche dell’assenza di indicazioni chiare da parte della dirigenza del club, ma questa volta il caso sembra destinato a lasciare un segno indelebile nella storia della Lazio: tutto è iniziato lo scorso lunedì, quando il falconiere aveva condiviso video e foto di sé stesso in seguito ad un delicato intervento al pene a causa di problemi di vascolarizzazione – in parte legati all’incidente che gli aveva causato la perdita di un testicolo – attuato dal chirurgo della Lazio Gabriele Antonini.

Fin qui non sembra esserci nulla di negativo, non fosse che lo stesso Juan Bernabè in alcuni di quei video aveva mostrato pubblicamente la sua protesi, lanciandosi in commenti sull’importanza della qualità dei rapporti sessuali: immediata – e forse anche ovvia – l’ira di Lotito che fin da subito si era detto pronto a licenziare i tronco il falconiere e anche il dottor Antonini; non fosse che attualmente Juan Bernabè resta ancora barricato nel suo ufficio all’intero della sede del club a causa del dovuto riposo postoperatorio che dovrebbe concludersi domani.

In questi giorni, inoltre, si era parlato di un presunto incontro tra il falconiere e il presidente Lotito che – tuttavia – pare non essersi mai tenuto: dal conto suo Juan Bernabè si è più volte mostrato dispiaciuto e pronto a fare ammenda in alcuni video diffusi sempre sui social, ma il presidente sembra essere del tutto inamovibile sulla sua posizione, ritenendo inaccettabile che “uno che va nelle scuole” a nome della Lazio vada a “dire in giro che devi eiaculare due volte al giorno”; sostenendo che avrebbe infranto il codice morale al quale tutti gli associati della Lazio si devono attenere rigidamente.