Julien Bernard, multa al Tour de France per bacio a moglie e figlio/ Video: “Disposto a pagarla ogni giorno”

A dir poco inflessibile la giuria del Tour de France, che ha deciso di sanzionare il ciclista Julien Bernard per un bacio alla moglie e al figlio. La vicenda risale a venerdì quando, nel corso della cronometro di Nuits-Saint-Georges, il corridore francese “figlio d’arte” si è fermato a Curley per dare un bacio ai suoi cari: un tenero gesto, che peraltro rientra in una tradizione antica del ciclismo, che però è stata punita dal Tour de France con una multa di 200 franchi svizzeri che è stata comminata a fine gare. La motivazione? «Comportamento indecoroso e lesivo dello sport», la spiegazione fornita dai commissari di gara che sta facendo discutere.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA/ Turgis ha vinto la 9^ tappa in volata, show dei big! (7 luglio)

Un caso inedito, ma verosimilmente legata al fatto che il ciclista Julien Bernard, fermandosi durante la cronometro, quindi una prova a tempo dove si parte uno alla volta, avrebbe potuto creare problemi a chi sarebbe partito dopo di lui, circostanza che comunque non si è verificata. Ma comunque il corridore francese non ha polemizzato per la multa ricevuta, anzi ha replicato con acuta ironia, scusandosi «per aver danneggiato l’immagine dello sport» e dicendosi pronto a pagare 200 franchi svizzeri «ogni giorno e rivivere questo momento».

Diretta Tour de France 2024, classifica/ Biniam Girmay ha vinto l'8^ tappa, Pogacar sempre giallo! (6 luglio)

LA REPLICA IRONICA DI BERNARD AL TOUR DE FRANCE

Probabilmente Julien Bernard non pensava di incappare in una multa al Tour de France, visto che nel ciclismo è nota la tradizione della “visita parenti“, un’abitudine antica che rende ancor più affascinante questo sport, in base alla quale se una tappa del Tour de France o del Giro d’Italia passa dal paese natale o dove vive il ciclista, allora questi può allontanarsi dal gruppo per scambiarsi un abbraccio di pochi secondi con genitori, moglie ed eventualmente figli.

Tra l’altro, la tradizione vuole che si possa organizzare una piccola festa popolare con un brindisi improvvisato dei tifosi. Ma l’era moderna ha reso sempre più rara questa pratica, infatti il Corriere della Sera ricorda il caso di Jonathan Milan, che non ha potuto neppure salutare con la mano il comitato di accoglienza quando è passato a Buja, il suo paese natale, in occasione dell’ultimo Giro d’Italia, perché questo sport è diventato molto frenetico, dunque questa pratica è sempre più difficile da vedere.

Diretta Tour de France 2024, classifica/ Remco Evenepoel ha vinto la 7^ tappa, Pogacar giallo! (5 luglio)

VIDEO BACIO DI JULIEN BERNARD A MOGLIE E FIGLIO













© RIPRODUZIONE RISERVATA