La classifica di Sindaci e Governatori/ Noto sondaggi: “Michele Guerra al top, flop per Sala e Gualtieri”

Torna per il suo ventesimo appuntamento consecutivo la classifica stilata da Noto Sondaggi – per conto del Sole 24 Ore – che indaga il gradimento di cittadini ed elettori per i Sindaci e i Governatori in carica: un’indagine sicuramente interessante a livello generale, ma che rappresenta anche una sorta di specchio per l’opinione sul governatorato dei rappresentanti locali. Il dato più interessante – e poi entreremo nel vivo – è che se nella classifica dei Governatori non si notano grandissime differenze, guardando a quella dei Sindaci non si trova neppure uno dei nomi più popolari lo scorso anno con alcuni che hanno perso numerose posizioni ed altri che per la prima volta raggiungono il podio.

Prima di passare ai nomi e alla classifica vera e propria, vale la pena recuperare anche rapidamente il dato medio che parla di un gradimento attorno al 53% se parliamo di Sindaci e che sale leggermente – fino al 56% – se si guarda ai Governatori: “Si è insomma – spiega il Sole 24 Ore – largamente sopra la sufficienza, a conferma della buona salute generale vissuta dalla politica locale“; mentre Antonio Noto sottolinea che circa il 50% dei presidenti regionali mostrano “un calo di gradimento” che aumenta fino al 75% per “i primi cittadini“.

La classifica di Sindaci e Governatori: tutti i nomi

Ma – quindi – cosa ci mostra la classifica e chi sono i Sindaci e i Governatori più amati o (per così dire) ‘odiati’? Partendo dall’insieme più piccolo tra i due: la ‘corona’ di miglior governatore spetta al friulano Massimiliano Fedriga che viaggia sopra al 68% delle preferenze; mentre il secondo posto è occupato da Stefano Bonaccini, seguito sul podio da Luca Zaia. Una riconferma per tutti e tre, ma per (circa) il ventesimo anno consecutivo l’ordine in classifica dei tre migliori Governatori è mischiato: l’anno scorso il primo era l’emiliano, il secondo il veneto e il terzo il friulano. Dall’altra parte – invece – staziona all’undicesima posizione il laziale Francesco Rocca, preceduto da un Attilio Fontana ottavo (nonostante un lieve aumento di gradimento rispetto alle Elezioni) e da Renato Schifani.

Per quanto riguarda i Sindaci, il primissimo posto della classifica – con un aumento di quattro posizioni – è occupato da Michele Guerra (primo cittadino di Parma) che incassa un ottimo 63% di consensi; seguito dal napoletano Gaetano Manfredi e dal ravennate Michele De Pascale. Il quarto posto è condiviso da ben sette sindaci, mentre per trovare il primo di una grande città dobbiamo scendere fino al 19esimo posto nel quale incappiamo in Beppe Sala. Gli ultimi due? Roberto Gualtieri che ha perso ben il 15,2% del gradimento e si ferma al 45%, eguagliando il palermitano Roberto Lagalla e l’ultimissimo posto spetta al trapanese Giacomo Tranchida.











