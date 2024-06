La promessa, anticipazioni puntata 21 giugno 2024/ Manuel è geloso di Jana e…

La promessa, anticipazioni puntata 21 giugno 2024: i timori di Pia per il figlio

Prosegue il consuetudinario appuntamento sulle reti TV e streaming di Mediaset de La promessa, con la nuova puntata datata 21 giugno 2024; tra le relative anticipazioni, in particolare, Jimena sembra rimandare a data da destinarsi il via alla strategia della gravidanza interrotta. Pia, inoltre, è al centro delle dinamiche che la vedono subire un rimprovero da parte di Don Romulo: la donna teme infatti che qualcuno possa rapire nuovamente suo figlio, per questo ha chiesto ad una delle domestiche di occuparsi di lui.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 21 giugno 2024/ Test del DNA per Roberto, assediato dalla stampa

Intanto Jana vuole vendicare l’omicidio di sua madre e scoprire la verità legata al rapimento del fratello di diversi anni più piccolo, un altro triste accadimento avvenuto diversi anni prima; inoltre, Manuel confessa a Jana la sua gelosia per Abel…

Anticipazioni La promessa: Abel e Jana sempre più vicini, Manuel è geloso

Ma non é tutto. Tra i vari risvolti previsti nella nuova puntata de La promessa di oggi, venerdì 21 giugno 2024, su Canale 5, Don Carlos si vede rivelare i suoi timori a Simona. Curro cerca un chiarimento per avere la verità al confronto con Ramona, mentre Abel e Jana aprono finalmente i loro sentimenti in una dichiarazione d’amore inaspettata. Teresa e Feliciano, nel frattempo cercano poi il confronto sui malintesi avuti nell’ultimo periodo.

Beautiful, anticipazioni puntata 21 giugno 2024/ Thomas si riavvicinerà a Douglas?

E i particolari tra le novità nella puntata tanto attesa proseguono poi con Antonio, che invia un abito a Martina: a palazzo è infatti tutto pronto per la festa organizzata dal duca, con Cruz che viene minacciata da Margarita di essere screditata di fronte a tutta la nobiltà. Nel frattempo, Salvador porge le sue scuse ad Abel mentre Curro tenta di dissuadere Martina: quale destino attende nei particolari i protagonisti della soap iberica?











© RIPRODUZIONE RISERVATA