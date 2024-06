La Rosa della Vendetta, anticipazioni puntata 21 giugno 2024 su Canale 5/ Deva riuscirà a salvarsi?

Torna l’appuntamento su Canale 5 – oggi, venerdì 21 giugno 2024 a partire dalle ore 21:20 – della serie tv La Rosa della Vendetta. Un dezi turco realizzato nel 2023 con la regia di Yusuf Pihasan e Merve Colak e con protagonisti Murat Unalmis, Melis Sezen, Ayda Aksel, Edip Tepeli e Nilay Erdonmez. Prima di addentrarci nelle intricate e accattivanti anticipazioni de La Rosa della Vendetta, ricordiamo ai tanti appassionati dove eravamo rimasti nel precedente episdio.

Nella scorsa puntata de La Rosa della Vendetta al centro dell’attenzione abbiamo avuto ancora la condizione di prigionia di Deva. Quest’ultima è però riesce a scappare sfruttando un momento di distrazione da parte di Gulcemal. Nel frattempo, Ipek ha denunciato il rapimento di Deva ed ha palesato alle forze dell’ordine la sua convinzione che dietro tutto questo ci possa essere Gulcemal. Il rapimento della donna però non è l’unica circostanza che destabilizza la vicenda; diversi tentativi di depistaggio e un incendio doloso che distruggerà in parte la casa e il laboratorio; il tutto con l’obiettivo di far ricadere la colpa sullo stesso Gulcemal.

Deva tenta la fuga, ma un colpo di pistola… Le anticipazioni de La Rosa della Vendetta

Per quanto riguarda le anticipazioni de La Rosa della Vendetta – per la puntata di quest’oggi, 21 giugno 2024 – sarà ancora Deva ad attirare l’attenzione dei telespettatori. La donna cercherà di fuggire attraverso passando per il bosco e ignorando il dolore alla caviglia, presumibilmente rotta. Gulcemal non è però dello stesso avviso e non ha nessuna intenzione di lasciarla andare riuscendo infatti a raggiungerla. Ne consegue uno scontro tra i due con Deva che, in preda al panico, ferisce l’uomo con un colpo di pistola. La donna ritornerà in sé cercando anche di evitare che Gulcemal perda la vita.

Intanto Ipek – proseguendo con le anticipazioni de La Rosa della Vendetta – è a un passo da risolvere il caso in quanto arriva davanti alla casa di Gulcemal con delle pattuglie di polizia che però non possono intervenire in quanto non dispongono delle necessarie il permesso del tribunale. Non mancheranno ulteriori scontri tra Deva e Gulcemal, con la donna che si rifiuterà categoricamente di mangiare un piatto tradizionale turco in quanto le ricorda il momento in cui sua madre non fece più ritorno in casa. Intanto Mert viene messo a conoscenza di tutto quello che è successo nel corso degli ultimi giorni a partire dall’infarto di Ibrahim fino ad arrivare all’incendio che ha devastato la casa e il laboratorio.

Dava e Gulcemal, quale destino? Le prossime puntate de La Rosa della Vendetta saranno forse decisive…

Dalle anticipazioni de La Rosa della Vendetta – per la puntata in onda oggi 21 giugno 2024 – si evince come il focus sia tutto riferito al rapporto controverso tra Gulcemal e Deva. Cosa accadrà nelle prossime puntate e quali potrebbero essere i possibili risvolti? Alcuni dettagli inediti e segreti del passato incideranno non poco sulla situazione, in particolare sui trascorsi burrascosi della mamma di Gulcemal. Insomma, le anticipazioni de La Rosa della Vendetta promettono scintille, non solo per la prossima puntata ma per l’intero prosieguo della stagione.











