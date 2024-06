La rosa della vendetta/ Trama, cast e anticipazioni puntata 7 giugno 2024: Gulcemal cerca la madre

Venerdì 7 giugno 2024, nella prima serata di Canale 5, va in onda la prima e attesissima puntata della serie televisiva La Rosa della Vendetta di cui scopriremo il cast e le anticipazioni di primi episodi. La prima stagione prevede complessivamente 13 episodi (con tre episodi a puntata, la fiction dovrebbe concludersi il 30 agosto, ndr) diretti dal regista Yusuf Pirhasan in collaborazione con Meve Colak, il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati da Eda Tezcan e Selda Arkin. La fotografia è stata curata da Ilker Erdogan con delle musiche della colonna sonora composta da Guldiyar mentre i principali protagonisti sono Murat Unalmis, Melis Sezen, Edp Telei, Nilay Erdonmez, Attil Sendil e Cahit Gok.

La trama e i personaggi de La Rosa della Vendetta: il cast

La storia de La Rosa della Vendetta è incentrata sulle vicissitudini di un uomo di nome Gulcemal interpretato da Murat Unalmis (conosciuto dal pubblico italiano come il Demir di Terra amara, ndr) il quale, quando era ancora un bambino, ha subito un forte trauma crescendo senza la madre dopo essere stato abbandonato da quest’ultima. Un dolore che lo ha segnato per sempre sia dal punto di vista emotivo che comportamentale trasformandolo in una sorta di mostro pronto a vendicarsi di una vita che gli ha riservato soltanto infelicità.

L’altro personaggio chiave de La Rosa della Vendetta è Deva interpretata da Melis Sezen: si tratta di una donna che si ritrova ad avere un rapporto di forte contrasto con lo stesso Gulcemal al punto che, dopo averlo conosciuto in maniera casuale arriva ad odiarlo per il carattere decisamente spigoloso. Però, come spesso accade in queste situazioni, la donna vede trasformarsi quel sentimento di profondo odio in una sfrenata passione che la trascinerà in un vortice di sentimenti che si dimostreranno molto pericolosi.

Anticipazioni prima puntata 7 giugno 2024: Gulcemal torna a Bursa

Come svelano le anticipazioni della prima puntata de La rosa della vendetta, l’unico obiettivo di Gulcemal è quello di ritrovare sua mamma per vendicarsi nei suoi confronti essendo stato abbandonato quando era ancora piccolo. Cresciuto senza la figura materna, Gulcemal comincia a covare un sentimento di vendetta nei confronti della donna che ha abbandonato la famiglia solo per inseguire la passione con un altro uomo. Considerata una delle donne più belle, viveva una quotidianità che non la rendeva per nulla felice al punto da aver provato emozioni nuove quando sulla sua strada è comparso un altro uomo non immaginando che la sua scelta di andare via e seguire il cuore avrebbe totalmente cambiato la vita dei figli e del marito che, abbandonato dalla moglie, decise di mettere fine alla propria vita.

Nel corso della prima puntata de La rosa della vendetta, le anticipazioni rivelano che dopo aver scoperto il passato tumultuoso del protagonista, ci si ritrova di fronte un Gulcemal spietato, senza scrupoli e che non ha mai superato l’abbandono al punto da essere pronto a qualsiasi sacrificio pur di vendicarsi della donna che gli ha dato la vita tornando così nella sua città natale.











