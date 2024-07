La scelta – The Choice, film in onda il 2 luglio 2024 su Canale5/ Trama e cast: la storia di Gabby e Travis

Sembrava odio, ma la scintilla d’amore… La trama del film La scelta – The Choice stasera su Canale 5

Per gli amanti di pellicole che traboccano di romanticismo, risulta imperdibile l’appuntamento di questa sera, 2 luglio 2024, con il film La scelta – The Choice: in onda su Canale 5 alle ore 21.20. La trama che porta la firma del regista Ross Katz si ispira al romanzo omonimo scritto da Nicholas Sparks, autore che ha spesso dato vita a storia d’amore che hanno poi ottenuto una trasposizione cinematografica. Nel ruolo di protagonisti spiccano Benjamin Walker e Teresa Palmer, ma non sono gli unici volti a rendere pregevole il film La Scelta – The Choice: nel cast sono anche presenti Tom Welling e Maggie Grace.

Sfida nella valle dei Comanche, film oggi su Rete 4/ Trama e curiosità: un classico western ‘intrecciato’

La trama del film La scelta – The Choice racconta la storia di Travis e Gabby; rispettivamente un giovane e piacente veterinario e una ragazza che da poco ha intrapreso gli studi di medicina. La passione in comune per il campo medico sarà il terreno propizio per il loro incontro ma inizialmente ad emergere saranno principalmente le ruggini. Pur essendo vicini di casa, gli screzi avranno largo spazio; quello che sembrerà astio presto si tramuterà in un sentimento praticamente opposto, dando vita ad una storia d’amore che attrae le lacrime come ferro ad una calamita.

Jacques Charrier, chi è il secondo marito di Brigitte Bardot/ Rottura e separazione turbolenta perché...

Dal cast alle discrepanze tra romanzo e film: le curiosità su La scelta – The Choice

Il film La scelta – The Choice – in onda questa sera, 2 luglio 2024, su Canale 5 – ha trovato largo seguito nei fan del genere romantico pur non avendo trovato il medesimo riscontro da parte della critica cinematografica. Tra l’altro, molti appassionati hanno notato alcune differenze tra l’opera filmica e il romanzo originale da cui trae ispirazione scritto da Nicholas Sparks.

Per quanto concerne le curiosità sul cast del film La scelta – The Choice, entrambi gli attori protagonisti si sono calati al meglio nella parte e, Teresa Palmer (nei panni di Gabby) ha raccontato nel tempo di aver apprezzato particolarmente il personaggio interpretato, così come Benjamin Walker (nel ruolo di Travis).

Demon Slayer, dal finale una trilogia di film/ Video teaser Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito

© RIPRODUZIONE RISERVATA