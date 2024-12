Laura Maddaloni, chi è la moglie di Clemente Russo: dal primo incontro al matrimonio

Laura Maddaloni è la moglie di Clemente Russo e insieme condividono la passione per lo sport: se lui è stato un grande campione di boxe, lei invece ha fatto del judo la sua principale vocazione. Nata a Napoli nel 1980, ha ereditato la passione per il judo dal padre Giovanni Maddaloni, allenatore di questa disciplina sportiva tramandata anche agli altri figli Marco e Pino Maddaloni. In carriera ha vinto diversi campionati italiani, vincendo diverse medaglie come ai Giochi del Mediterraneo e competizioni mondiali ed europee. Inoltre negli ultimi anni è spesso comparsa in tv: nel 2022, per esempio, ha partecipato all’Isola dei Famosi in coppia con il marito.

Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni si sono conosciuti nel 2005 in Spagna durante i XV Giochi del Mediteranno di Almeria. La coppia, dopo un breve fidanzamento, è convolata a nozze nel 2008 a Cervinara, in provincia di Avellino, per poi celebrare un secondo matrimonio a Napoli nel 2017; dalla loro storia d’amore sono anche nate tre figlie, Rosy nel 2011 e le gemelle Jane e Janet nel 2013.

Clemente Russo e Laura Maddaloni: le figlie Rosy, Jane e Janet

In una recente intervista rilasciata a Verissimo, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni hanno ripercorso la loro storia d’amore sbocciata per puro caso nel segno dello sport: “È stato un colpo di fulmine, ci siamo conosciuti alle mini olimpiadi e quando lei se ne andò divenne tutto più brutto”. Diventati genitori di 3 bambine, hanno anche raccontato il delicato parto delle gemelline, che “non è stato facile, ma io credo che nulla succeda a caso e in quel periodo abbiamo imparato veramente tante cose. Penso che sia stata un’esperienza che nessuno dovrebbe fare e fortunatamente ne sono uscita abbastanza bene, ma quei 4/5 mesi ce li siamo portati avanti per due anni”.

Clemente Russo, nel corso dell’intervista, ha definito le sue figlie come “tre campionesse perché hanno lottato e vinto fin dalla nascita“. Ma, riferendosi alla moglie Laura, ha ammesso che “la vera campionessa è stata lei perché quell’ospedale era un inferno”.