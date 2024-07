Pagelle coppie Temptation Island 2024 quarta puntata/ Martina e Jenny mare di lacrime, Raul bacia Siriana

È finita anche la quarta puntata di Temptation Island 2024, con più colpi di scena che mai. Filippo Bisciglia è stato di nuovo pronto a seguire in prima serata su Canale 5 tutte le coppie che hanno deciso di mettere duramente alla prova il loro amore, anche se spesso le dinamiche si fanno davvero difficili anche per lui. È il caso di Lino e Alessia, i primi della quarta puntata girata nel bellissimo villaggio Is Morus Relais in Sardegna. Tra i due è scoppiata una vera e propria “scenata” che li ha visti invischiati in un falò da ricordare nella storia del programma. Ebbene sì, perchè lui rifiuta per ben due volte di incontrarla al falò, tanto che alla fine lei deve far recapitare un video e lui desiste.

Al falò succede il caos, urlano tantissimo tanto che li sentono perfino al villaggio. Lui si discolpa dicendo che “nessuno è santo, nemmeno lei”. Il voto di Lino? Un secco 3 per la fifa di incontrare faccia a faccia la sua fidanzata e le sue responsabilità. Alessia guarda i video e vede lui che continua ad avvicinarsi a Maika e inizia a capire -per fortuna- che Lino non fa per lei. Addirittura, lui lamenta che lei è stata troppo “brava” durante il percorso e quindi il “lavoro grosso” a Temptation Island 2024 lo ha fatto solo lui! Poi abbiamo visto la super litigata con la tentatrice Maika, una vera e propria scenata di gelosia in cui la tentatrice ha perso la pazienza. Non solo, dopo il falò di confronto Lino ha addirittura chiesto di incontrare la single Maika, una scenata a dir poco da brividi dopo quanto successo con la fidanzata. Tra i due, un confronto piuttosto freddo, senza conclusioni particolari. Alessia: voto 8 per la pazienza, senza i due punti in più solo per non essersi accorta prima di chi avesse vicino.

È il turno di Jenny e Tony. Si tratta della seconda coppia andata in onda durante la serata di giovedì 18 luglio a Temptation Island 2024. Una coppia “medioevale” come la descrivono sui social. Lui è gelosissimo per quello che ha visto nel pinnettu, mentre intanto nel villaggio dei fidanzati c’è una festa tutta dedicata a Tony per il suo compleanno e i fidanzati si divertono a creare un dj set. Intanto per Jenny è arrivato il momento del falò, in cui vedrà i video di quello che è successo dall’altra parte del villaggio. Jenny è molto agitata dopo che, come di consueto Filippo Bisciglia, la avvisa di avere un video per lei. Nel filmato Tony balla con le tentatrici intorno a lui e si diverte. Diamogli subito un punteggio, Toni: voto 4. Sembra quasi abbia dimenticato di avere una fidanzata fuori dal Temptation Island 2024. Il contatto fisico con le ragazze si fa sempre più ravvicinato, tanto che anche le altre fidanzate sono abbastanza allibite per quello che sta succedendo. Jenny scoppia a piangere perché non riesce a sopportare di vederlo con altre donne. Lei dolcissima, sembra vivere per lui. Voto 6, appena sufficiente ma solo perché dovrebbe svegliarsi un po’!

Anche per Raul e Martina le cose stanno andando malissimo a Temptation Island 2024. Lei fa il suo gioco con il tentatore ed ex tronista Carlo Marini, mentre Raul che vede tutto tramite i filmati decide di vendicarsi in un modo che desta subito sospetto: si è avvicinato alla tentatrice Siriana per fare ingelosire Martina, e questo è subito chiaro a tutti dato che i due non avevano mai approfondito il legame. Volano baci, coccole e carezze, oltre a parole un po’ troppo spinte a livello sentimentale. Raul, stavolta voto 7: ha finto bene, è un ottimo attore e sa il fatto suo. Martina? Voto 3: non puoi lamentarti del tuo fidanzato se stai facendo peggio a 500 metri da lui.

Siria guarda il video di Matteo, che in piscina si sta divertendo con altre ragazze. La fidanzata è triste perché si sta rendendo conto che lui è un’altra persona. “L’obesità è nata quando stavo con lui”. Parte il racconto emozionante di Siria sull’obesità con alcuni dettagli dolorosi sul fatto che si sente poco considerata dal suo fidanzato. Intanto, Jenny le fa una bellissima sorpresa e la porta a scegliere dei vestiti. Siria voto 9. Ha affrontato un percorso difficile e sta mettendo alla prova sè stessa incarnando il vero scopo di Temptation Island 2024. Matteo affronta il falò per primo, è ansioso. Purtroppo ci sono dei video per lui in cui si vede Siria con Simone, la quale confessa di avere paura del dopo, soprattutto perché è schiacciata dalla possessività del fidanzato. “Ti sei persa gli anni dell’adolescenza”, le dice il tentatore. Siria parla di Matteo e dice che lei non fa mai niente. Matteo smentisce e dice di aver paura di perderla. È palesemente innamorato. Matteo: voto 7, perchè si vede che ci tiene.

È poi il turno di Vittoria e Alex, una coppia particolarissima a Temptation Island 2024: lei sta a guardare lui mentre si innamora della tentatrice Nicole. “Non mi ama”, spiega alle altre fidanzate, triste di essere venuta nel programma per risolvere qualcosa di impossibile. Dall’altra parte Alex continua a godersi al massimo la sua esperienza a Temptation Island 2024, felicissimo del rapporto che si sta creando con Nicole: “Tu sei pericolosa”, le dice. Eppure, nel pinnettu vediamo una Vittoria follemente innamorata che non riesce ancora a rendersi conto di chi è lui. Alex: voto 3 per la sfacciataggine. Vittoria: voto 5, coraggio donna, fuori c’è di meglio.

La quarta puntata di Temptation Island 2024 si conclude con Gaia e Luca. Lui traditore fisiologico. Insomma, non se ne esce: deve proprio andare con mille donne insieme sennò non è contento. In puntata, però, sembra essersi reso conto del male fatto alla fidanzata: “Se esco da qui, non tradirò più”. Che gli sia servito questo viaggio nei sentimenti? Gaia dall’altra parte si sta accalappiando il bellissimo Jakub, un culturista dal fisico spaziale. È palesemente pazza di lui e glielo dice pure! “La tua voce, il modo in cui parli mi fa impazzire”. Gaia: voto 10 per aver scelto il tentatore più bello. Luca: voto 3. Che abbia il coraggio di ammettere di essere poligamo!











