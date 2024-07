Alex pazzo della tentatrice Nicole a Temptation Island 2024: “Sono preoccupato”/ Vittoria piange: “Schifo”

Alex e la tentatrice Nicole sempre più vicini a Temptation Island 2024: Vittoria si infuria

È un percorso che continua a senso unico quello di Vittoria e Alex a Temptation Island 2024. Se lui si vive il villaggio e le conoscenze a 360°, lei fa da spettatrice al percorso del fidanzato. Alex, infatti, è sempre più vicino alla tentatrice Nicole, con la quale è ormai evidente l’esistenza di una forte attrazione fisica, che lui d’altronde non nasconde.

Le nuove immagini di Alex e Nicole vicini fanno infuriare Vittoria, che ha un primo sfogo: “Io sto realizzando di aver sempre avuto ragione su di lui, sto schifando. Lui non mi ama, ma cosa sta facendo qua? La vacanza? La storia d’amore? Sono venuta qua per trovargli la donna? A fare Cupido?” Le altre fidanzate cercano di incoraggiarla ad andare fino alla fine di questo percorso, ed è Siria a farle notare che evidentemente Alex è sempre stato così e lei lo sta vedendo solo ora.

Vittoria piange per Alex, lui pensa a viversi Nicole a Temptation Island 2024

Dal suo canto, Alex continua senza freni la sua conoscenza con la bella Nicole, alla quale, a Temptation Island 2024, fa presente di essere seriamente interessato: “Sono un po’ preoccupato, nel senso buono. Nel senso che sto troppo bene io, se inizi a trovare un feeling forte con una persona inevitabilmente ti preoccupi. Tu sei pericolosa…” le dice, mentre si coccolano di sera e in riva al mare.

Arrivato poi al falò dei fidanzati, Alex rivela anche a Filippo Bisciglia di aver deciso di viversi quest’esperienza fino alla fine e senza freni: “Me la sto vivendo egoisticamente bene, perché sto pensando a cosa ho lasciato in questi mesi perché mi ero spento.” Dall’altra parte, una Vittoria in crisi piange per il suo fidanzato ma si dice decisa a chiudere questa storia. Sarà così?

