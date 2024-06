Leony, chi è Leonie Burger: ha un fidanzato?/ Su vita privata ammette: “Sono felicemente single perchè…”

Chi è Leony (Leonie Burger): dall’esordio con Paradise all’inno ufficiale di Euro 2024 Fire

Gli appassionati di calcio e non solo sono pronti a tifare Italia agli Europei 2024, la nostra Nazionale disputerà la sua prima partita domani sera contro l’Albania mentre questa sera prima del primo match di inizio ci sarà la cerimonia di apertura. Quest’anno l’evento si svolge in Germania e la cerimonia di apertura si terrà precisamente a Monaco di Baviera all’Allianz Arena. Protagonisti della scena saranno Leony, Ryan Tedder degli OneRepubblic e i Meduza autori dell’inno ufficiale di Euro 2024 FIRE. Chi è Leony? Il suo vero nome all’anagrafe è Leonie Burger, è nata nel 2017 e dunque ha 27 anni.

Poco si sa sulla vita privata e su un ipotetico fidanzato di Leony mentre per quanto riguarda la sua carriera l’esordio avviene nel 2014. In quell’anno partecipa alla versione tedesca del talent Rising Star insieme agli amici Julian Vogl e Maximillian Bohle vincendo con la preferenza record del 92,77% dei voti. Da allora la sua carriera è in piena ascesa fino ad arrivare a Fire, inno ufficiale di Euro 2024 che canta insieme ai Meduza, Ryan Tedder e gli OneRepubblic.

Fidanzato Leony (Leonie Burger), la cantante si sbilancia: “Sono felicemente single”

Nonostante sia giovanissima, bellissima e molto attiva sui social Leony, Leonie Bruger non ha un fidanzato. Nelle poche interviste rilasciate in Italia si concentra solo sulla sua carriera e non si sbilancia sulla sua vita privata. Durante la prtecipazione al talent tedesco aveva rivelato che nel tempo libero gioca a pallamano e trascorre il tempo con gli amici o con il suo ragazzo, che, come suo fratello, gioca per il Monaco 1860.

Di recente, però, Leony ha rivelato di essere single per scelta il magazine tedesco Express, infatti, riporta: “Sono felicemente single”, ha detto alla “Bild” nell’ottobre 2022 – e senza nemmeno guardarla: “Non dico: ‘In nessun caso una relazione’, ma se non succede, non succede.” Aggiungendo poi che in ogni caso, al momento c’è poco spazio per una relazione nella vita del 27enne: il lavoro su un album e un singolo, DSDS e un tour a maggio potrebbero occupare la maggior parte dei posti in calendario. Trovare tempo libero per l’amore? Un compito difficile!”

