DIRETTA CERIMONIA APERTURA EUROPEI 2024/ Video streaming Rai 1: quale sarà l’inno? (oggi 14 giugno)

DIRETTA CERIMONIA APERTURA EUROPEI 2024: L’INNO

Come abbiamo già detto, i grandi protagonisti della diretta della cerimonia di apertura degli Europei 2024 saranno i Meduza, Ryan Tedder (cantante dei One Republic) e Leony: sono loro ad aver composto e interpretato Fire, la canzone che sarà l’inno della rassegna continentale. Naturalmente il video ufficiale è già stato pubblicato e distribuito, così come è nota la canzone; va allora ricordato che gli Europei hanno il loro inno ufficiale ininterrottamente dal 1992 (edizione in Svezia) anche se già per Italia 1980 c’era stata G.O.A.L., interpretata dagli Eurokids.

Tra le canzoni più famose, forse abbiamo Força, che per Portogallo 2004 fu eseguita dall’artista di casa Nelly Furtado; quattro anni più tardi Enrique Iglesias cantò Can You Hear Me. Nel 2016 per l’edizione in Francia fu invece David Guetta a interpretare, con il featuring di Zara Larsson, This One’s for You mentre per gli Europei 2020 toccò nientemeno che a Bono e The Edge degli U2, “ospiti” di Martin Garrix, con We are the people per l’edizione itinerante. Uscendo dalla cerimonia di apertura degli Europei, indimenticabili sono rimaste le canzoni per i Mondiali: da Un’estate italiana (Notti Magiche) per l’edizione di casa nostra a La copa de la vida di Ricky Martin, passando naturalmente anche per Waka Waka che Shakira interpretò per Sudafrica 2010. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA CERIMONIA DI APERTURA EUROPEI 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv della cerimonia di apertura degli Europei 2024 sarà mandata in onda anche in chiaro: a occuparsi della trasmissione dell’evento, secondo le ultime notizie del palinsesto, sarà Rai Uno e quindi il canale principale della televisione di stato, naturalmente disponibile anche in diretta streaming video sul sito di Rai Play o tramite la relativa app. L’evento sarà però garantito anche dai canali di Sky Sport, qui sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento; la diretta streaming video è utilizzabile senza costi aggiuntivi con l’applicazione Sky Go, l’altra opzione per la mobilità è come sempre quella di Now Tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, CERIMONIA APERTURA EUROPEI 2024

FINALMENTE CI SIAMO!

Il momento della cerimonia di apertura degli Europei 2024 è finalmente arrivato: la rassegna continentale di calcio prende il via venerdì 14 giugno con Germania Scozia, siamo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, la casa del Bayern, e la cerimonia di apertura è prevista per le ore 20:30. Di fatto dunque sarà un evento “minimal”: nel corso degli anni siamo stati abituati a grandi spettacoli coreografici e/o musicali, per gli Europei 2024 invece gli organizzatori hanno pensato a una cerimonia di apertura sobria e di fatto con il mero intento di dare un via ufficiale alle danze.

Il fatto che Germania Scozia, la prima partita in programma, abbia il suo calcio d’inizio alle ore 21:00 ci dice che la diretta della cerimonia di apertura degli Europei 2024 avrà una durata di 30 minuti se non addirittura meno, dovendo poi liberare il campo per consentire alle due nazionali di giocare; ad ogni modo sarà comunque un evento di cui parlare e da seguire, e allora mentre aspettiamo che arrivi il momento giusto possiamo andare a vedere quali siano i protagonisti nella diretta della cerimonia di apertura degli Europei 2024.

DIRETTA CERIMONIA APERTURA EUROPEI 2024: CHI SI ESIBISCE?

Le informazioni riguardo la diretta della cerimonia di apertura degli Europei 2024 parlano di tre artisti che si esibiranno: ci saranno anche gli italiani Meduza, un trio house formato dai produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. Avremo poi Ryan Tedder: si tratta del frontman e cantante dei One Republic ma nella cerimonia di apertura degli Europei 2024 sarà da solo, senza la band. A completare il quadro degli artisti che si esibiranno stasera non poteva mancare la “padrona di casa”: ecco allora Leony, al secolo Leonie Burger, che ha vinto l’edizione tedesca di Rising Star.

Perché loro per la cerimonia di apertura degli Europei 2024? Semplice: sono i compositori di Fire, la canzone inno della manifestazione continentale. Inevitabilmente la porteranno sul palco dell’Allianz Arena venerdì sera, poi ci sarà da vedere se ciascuno di loro si esibirà con altro mate riale ma questo, per l’appunto, lo scopriremo tra poco quando la diretta della cerimonia di apertura degli Europei 2024 prenderà il via, prima che Germania Scozia decreti definitivamente il via del torneo. Aspettando l’Italia, che giocherà domani sera la sua prima partita.











