Anticipazioni Libera, prossima puntata del 26 novembre 2024: Bianca è stata uccisa, la Orlando indaga

Cosa accadrà nella prossima puntata di Libera, la fiction di Rai1 con protagonista Lunetta Savino? La trama della nuova serie targata Rai ruota attorno alla figura del magistrato Libera Orlando che si divide tra il suo lavoro in Tribunale che svolge da decenni con passione e dedizione osservandone le regole e la sua vita privata costituita dalla sorella Isa, l’ex marito Davide e soprattutto la nipote Clara. La vita del magistrato, però, quindici anni prima è stata stravolta dalla morte della figlia Bianca, mamma di Clara, per overdose. Adesso una lettera anonima ha convalidato in Libera il sospetto che sua figlia non sia morte di overdose.

Le anticipazioni Libera della prossima puntata in onda martedì 26 novembre 2024, svelano che le supposizione della giudice si riveleranno fondate: Bianca è stata uccisa, ma da chi e perché? Andando con ordine il primo episodio di puntata si intitola Veritas laborat saepe, extinguitur numquam e vede Libera e Pietro, ex carcerato da passato burrascoso e all’epoca fidanzato di Bianca sulle tracce di Vanni Rosani, possibile assassino della giovane. L’uomo è proprietario dello Yacht Club nel quale Bianca lavorava la sera in cui è morta. I due dopo averlo raggiunto costringono a parlare, ottenendo nuove informazioni.

Libera, anticipazioni prossima puntata della fiction di Rai1: Bianca è stata uccisa da Vanni Rosani o qualcun’altro?

Le anticipazioni Libera, sulla prossima puntata della fiction di Rai1 rivelano che nel secondo episodio, dal titolo Pacta sunt servanda si scopre che non ci saranno più dubbi: la morte di Bianca effettivamente è stata un omicidio. Libera e Pietro continuano ad indagare e scoprono che qualcuno ha costretto Vanni a metterle una pasticca nel bicchiere quella sera, chi ha ucciso Bianca e perché? Tuttavia una svolta drammatica mette un freno alla giudice nello scoprire la verità: prima che possa fare il nome del mandante in tribunale, Vanni viene trovato morto al porto di Trieste. L’appuntamento con la seconda puntata di Libera è per martedì prossimo, 26 novembre 2024, sempre in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.35 circa subito dopo Affari Tuoi e fino alle 23.30 circa.