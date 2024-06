Lidia Fridman, chi è il soprano/ “Un insegnante di canto mi ha cambiato la vita”

Chi è il soprano: la sua carriera svoltata dopo un incontro

Tra i vari artisti che saliranno sul palco di Puccini secondo Muti in quel di Lucca oggi venerdì 28 giugno troveremo anche Lidia Fridman, giovane cantante russa classe 1996 nata in una famiglia di medici ma che è riuscita comunque a coltivare la sua passione, in particolar modo sfruttando un incontro speciale che in qualche modo le ha cambiato la vita. Nel corso di una intervista concessa a Opera Life, Lidia ha raccontato come è riuscita a inseguire i propri sogni, dopo un contatto che si è rivelato una scintilla quando la sua vita sembrava ormai indirizzata verso altre strade: “Nonostante sognassi di diventare medico, a 15 anni ho incontrato un insegnante di canto che ha avuto una grande influenza su di me, dicendomi che ero nata per cantare e che quella doveva essere la mia strada”.

Da bambina la Fridman è invece riuscita a scoprire la sua vocalità, imitando la madre mentre cantava romanze russe e provando a cantare in modo impostato, anche se è stato grazie al cambio di voce avvenuto intorno ai 13 anni che ha scoperto di essere più adatta alla lirica, grazie all’intuizione di una delle sue maestre.

Lidia Fridman e quell’avventura che l’ha messa a dura prova: “E’ stato difficile”

Come tutti i soprano anche la cantante che vedremo salire sul palco dello spettacolo di Riccardo Muti ha incontrato vari ostacoli nel corso della sua fortunata e giovane carriera, come raccontato nel corso di una intervista rilasciata tra le colonne del quotidiano Il Corriere Adriatico, dove ha ricordato il momento in cui ha interpretato il personaggio di Lady Macbeth.

Si tratta infatti di un ruolo che ha messo a dura prova le sue capacità ma che è poi riuscita a interpretare magistralmente: “Devo ammettere che è stato un ruolo difficile, richiedeva una buona tenuta fisica. E poi anche per la voce da soprano è richiesta una lunga estensione vocale, oltre alla teatralità del ruolo, si potrebbe proprio dire che serve un canto teatrale” ha ammesso Lidia Fridman soffermandosi sulla complicata avventura.

