Lidia Sarappa è tra le protagoniste della nuova puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7, il più divertente e irriverente show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti in prima serata su Canale 5. La “modella, influencer e danzatrice”, come si descrive sul suo profilo Instagram ufficiale, è scesa in campo per rappresentare la squadra degl influencer durante la prova de La macchina del tempo, una delle sfide più amate del programma televisivo di successo. Lidia Sar-Up, questo il suo nome su Instagram, ha partecipato con grande entusiasmo alla prova facendosi notare ed apprezzare dal pubblico televisivo e social.

Dopo la sua presenza nel popolare programma televisivo di Ciao Darwin 2023, la influencer ha postato una serie di foto del dietro le quinte scrivendo: “l’esperienza non è quella che accade ad un uomo, è ciò che un uomo fa con quello che gli accade”.

Lidia Sarappa, chi è l’influencer di Ciao Darwin 9

Non solo, Lidia Sarappa protagonista de La macchina del tempo a Ciao Darwin 9 ha ringraziato anche il pubblico e in particolare la redazione e gli autori del programma che l’hanno scelta per partecipare. L’esperienza televisiva di Ciao Darwin, infatti, ha lasciato il segno visto che poco dopo la popolarità della modella ed influencer è aumentata tantissimo. “Puoi guadagnare da ogni tipo di esperienza che la vita ti possa offrire, un rametto d’esperienza alla volta.. sono stati due giorni intensi e pieni di emozioni, non vedo l ora di riviverle quando andrà in onda la puntata.. concludo scrivendovi grazie, ma davvero per avermi scelta perché so che al mio posto avreste potuto scegliere all’infinito altre influencer” – ha scritto Lidia Sar-Up

Ma chi è Lidia Sarappa? Sui social si descrive così: “ho 26 anni e sono una fotomodella..ho varie esperienze in questo ambito… sfilate shooting hostess ragazza immagine ,mi piacerebbe intraprendere l carriera come attrice,infatti ho lavorato per vari videoclip dove recito varie parti da protagonista.. insomma è il mio lavoro”.