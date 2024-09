Lo sfogo di Lino Giuliano contro il Grande Fratello divide il web

Lino Giuliano, ex concorrente di Temptation Island, avrebbe dovuto prendere parte al Grande fratello 2024, ma come risaputo il suo ingresso è stato annullato per via delle affermazioni omofobe che avrebbe pronunciato sui social prima di varcare la soglia rossa. Oggi, a circa due settimane di distanza, Lino Giuliano è furibondo contro il Grande Fratello e alcuni concorrenti che sono entrati nella casa e non fa mistero di sentirsi sollevato all’idea di non aver preso parte a quello che sembra descrivere come un baraccone mediatico.

“Ho notato le furbate che usano pur di andare avanti e non essere eliminati. E io sono espulso per un commento di rabbia senza la possibilità di fare chiarezza. Non è giusto nei confronti degli italiani né da parte mia. La cosa che più mi turba è che sulle donne possono fare ciò che vogliono e usarle come gioco tattico”, ha dichiarato Lino sul proprio account Instagram.

Lino Giuliano mastica ancora amaro per l’esclusione al Grande Fratello 2024: “Felice di non esserci, ma…”

Uno sfogo pesante, senza sconti, che va contro il sistema Grande Fratello. Lino a questo punto si dice sollevato di non essere entrato nella casa, oltre ad aver attaccato un concorrente (Lorenzo) in modo sibillino. “Se la situazione è questa sono felice di non essere entrato”, ribadisce Lino. Che nel contempo mastica amaro perché è convinto che avrebbe potuto dare al programma.

Invece è stato escluso senza troppe riflessioni, a suo dire, lasciandosi sfuggire un’occasione unica: “Avrei creato tante polemiche proprio per come sono fatto, schietto e sincero, e tutto ciò che penso lo dico. Questo è ciò che meritano visto che sono giudicato per il mio essere troppo vero”. La dura presa di posizione di Giuliano, inevitabilmente, sta facendo discutere sui social, dove trova consensi alterni. Se da una parte c’è chi è d’accordo con le sue affermazioni, dall’altra c’è chi ritiene non sia nelle condizioni di esprimere attacchi di questo tipo nei confronti del programma. Forse la ragione sta al centro? Difficile dirlo, la discussione comunque va avanti…

