Lombardia, dentiere gratis per chi è stato operato in bocca/ Per pazienti con tumori o gravi traumi

In Lombardia le dentiere saranno presto gratis per quei pazienti che hanno avuto un tumore del cavo orale con conseguenti demolizioni funzionali oppure sono stati sottoposti a interventi maxillo-facciali di ricostruzione ossea mascellare e mandibolare a causa di gravi traumi. La delibera, come riportato da Il Sole 24 Ore, è stata firmata dall’assessore al welfare Guido Bertolaso, che lo ha annunciato in occasione di Salute Direzione Nord, l’evento organizzato a Milano da Fondazione Stelline con Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione.

Progetto Arca da 30 anni al fianco dei fragili/ Evento a Milano: come viene affrontata sostenibilità sociale

L’iniziativa per il momento prenderà il via in maniera sperimentale per un periodo di sei mesi a partire dal 1° luglio, con i dispositivi che saranno erogati dalla Regione con spese a carico del Servizio Sanitario Regionale. I fondi stanziati ammonterebbero a 750 mila euro. Per usufruirne, i pazienti dovranno rivolgersi al proprio medico di base, che si assicurerà che il paziente abbia i requisiti e successivamente si occuperà di produrre la documentazione da presentare agli enti preposti.

Sciopero Atm Milano domani, mercoledì 26 giugno 2024/ Orari e fasce garantite mezzi: tutte le info utili

L’annuncio di Guido Bertolaso sulle dentiere gratis in Lombardia e la dedica a Silvio Berlusconi

La delibera sulle dentiere gratis in Lombardia, come rivelato anche da Guido Bertolaso al momento dell’annuncio, è un omaggio a Silvio Berlusconi, defunto leader di Forza Italia, il quale nella sua carriera ha spesso ribadito quanto il “sorriso” sia importante nelle persone. L’ex Presidente del Consiglio aveva proposto in passato un’iniziativa simile, ma dedicata a tutti gli anziani. Una causa che anche l’ex capo della Protezione Civile ha deciso di sposare, seppure in modo parzialmente diverso.

Enzo Jannacci, canti CLU Statale all’oratorio Dergano Milano/ “Mondo che lo rese urgente”: data e biglietti

“Sono un servitore dello Stato, ho sempre lavorato per il mio Paese e sono orgoglioso di averlo fatto. Sono andato in pensione 12 anni fa e sono ancora qua. Io sono un medico, prima di tutto conta il rispetto del giuramento che ho fatto. Io ho il compito di tutelare la salute dei miei cittadini”, ha affermato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA